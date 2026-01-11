寒流送暖溫馨情！喜聆學苑18小時募集物資 傳遞愛與關懷

▲喜聆學苑學習教練第66期的同學齊心將物資送到觀海機構。

【記者 吳勝峯／台北 報導】在寒流來襲之際，喜聆學苑「學習教練第66班」六位同學於1月10日傍晚自發號召，展開「寒冬送暖‧愛與關懷」公益活動。志工們來自台灣各地，因共同信念齊聚一堂，將愛化為行動，為社會注入溫暖與希望。

同學們走入台北各大夜市，向民眾說明活動目的並募集物資。過程中，獲得許多熱情回應與善心支持：一名路過的先生在了解後，立即捐贈價值8,000元的物資，令同學們深受鼓舞；一位阿嬤特地返家搬來兩大袋物資，親手交付並不斷加油打氣；更有劉姓女士主動詢問需求，親自前往店家採購，送來一袋又一袋的圍巾、毛帽與襪子，堆滿募資地點，展現無私大愛。

廣告 廣告

▲爺爺奶奶和同學一起玩遊戲氣氛溫馨熱絡。

短短7小時內，共募集到130箱衛生紙、200多雙襪子，以及120套毛帽、手套與圍巾。這份來自社會各界的善舉，讓同學們深刻感受到「愛，無所不在」。

翌日清晨，三輛卡車滿載物資，送抵新北市八里區「佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構」。六位同學與志工們陪伴長者唱歌、遊戲、共餐，氣氛溫馨熱絡。期間，爺爺奶奶們分享人生故事，笑聲與淚水交織，一位奶奶更緊握同學的手，暢談家中點滴，場面感人。

▲同學在街頭跟路過民眾募集物資。

透過這次18小時的公益任務，同學們不僅學會感恩，更懂得以真心引發人們給予無條件的愛。正如他們所言：「昨晚的台北街頭，沒有陌生人，只有共同的一顆炙熱的心。」六位同學承諾，將持續把這份愛散播到社會的每個角落，讓寒冬因愛而溫暖。（照片記者吳勝峯翻攝）