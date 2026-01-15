寒流送暖領導士官班校友總會捐贈禦寒毛毯關懷南投榮民眷

陸軍第一士官學校領導士官班校友總會捐贈一批禦寒毛毯，關懷南投縣清寒榮民眷。(南投榮服處提供)

寒流接連報到、氣溫驟降之際，陸軍第一士官學校領導士官班校友總會秉持服務社會、回饋鄉里的初心，由姚約翰副理事長、陳輝明常務監事十五日蒞臨南投縣榮民服務處，捐贈一批禦寒毛毯，關懷南投縣清寒榮民眷，由處長王怡文代表接受，並回贈感謝狀表達感謝之意。

領導士官班校友總會成立宗旨，在於發揚陸軍第一士官學校的革命情感，落實「軍愛民、民敬軍」精神，並積極參與社會各項公益與福利活動，協助弱勢族群，展現軍校校友關懷社會的責任與情懷。該會長期投入公益服務，以實際行動支持退除役官兵及眷屬。

陳輝明常務監事表示，近來寒流一波接一波，低溫頻創新低，對年長、獨居及經濟弱勢之榮民眷影響尤為明顯。此次捐贈的禦寒毛毯適時送達，不僅提供實質保暖，更傳遞社會溫情與支持，讓受贈者感受到被關心與被看見。校友總會成員亦表示，能在嚴冬之際略盡棉薄之力，是責任也是榮幸。

王怡文處長表示，感謝校友總會不辭舟車勞頓跨區送暖，充分展現「取之社會、用之社會」的實際行動力。榮服處未來將在輔導會政策指導下，持續整合各界資源，精準關懷需要協助的榮民眷，並深化與地方團體及慈善組織合作，讓愛與溫暖持續擴散，成為支持榮民眷的堅實力量。