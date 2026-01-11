寒流送暖 喜聆學苑18小時募集物資 傳遞愛與關懷

志工們在寒冬中主動發起募集愛心物資。（喜聆學院提供）

在寒流來襲之際，來自喜聆學苑「學習教練第66班」的六位同學，自10日傍晚主動發起「寒冬送暖‧愛與關懷」公益活動。志工們來自台灣各地，因著一份共同的信念齊聚一堂，希望將愛化為實際行動，為社會注入更多溫暖與希望。

同學們聚集在台北各大夜市向來往的民眾說明目的並募集物資，過程中，有許多熱情的回應與善心支持，讓同學們深受感動。一名路過的先生在了解內容後，當場表示這麼有愛的活動一定要支持，隨手捐了8000元的物資，這一刻所有同學都被鼓舞到；還有一位阿嬤來詢問過後，特地回家拿了兩大袋物資，親手交給同學，並且不斷為他們加油打氣。

最讓同學們感動的，是一位劉姓女士，在同學說明後，主動詢問：「你們還需要什麼？我來協助。」由於所需物資數量龐大，劉女士不僅多次來回確認，甚至親自前往店家採購，一袋又一袋地圍巾、毛帽與襪子堆滿了募資地點，這份大愛感動了每一個同學的心。

短短的7個小時，一共募集到130箱衛生紙、200多雙襪子，120套毛帽、手套與圍巾。這份來自社會各界的善舉與相挺，讓同學們深刻感受到那份無條件的大愛，更相信「愛，無所不在。」11日一早，裝滿三輛卡車的物資，抵達新北市八里區的「佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構」，六個同學和志工們，情緒高昂的帶著一顆炙熱的心，準備展開一整天活動的序幕。

志工們寒冬送暖，也唱歌跳舞鼓舞孤單的長輩。（喜聆學院提供）

爺爺奶奶開心的唱歌、打節拍、玩遊戲，氣氛溫馨熱絡，中午聽著爺爺奶奶說著他們過往的故事，陪著他們一起用餐，這過程有哭有笑，還有一位奶奶握著同學的手，開心的說著家裡的大小事，原來為爺爺奶奶們創造這份幸福和喜悅是這麼容易。透過這次18小時的任務，同學們不僅學會感恩、更懂得帶著真心去引發人們，給出那一份無條件的愛。昨晚的台北街頭，沒有陌生人，只有共同的一顆炙熱的心，有著信任與連結，溫暖了這個寒冬。此刻，六位同學承諾，會繼續將這份愛，散播到社會的

