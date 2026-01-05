寒流送暖 暖晨心食 Cafe & Brunch 致贈愛心早餐 第三分局回贈感謝狀表達誠摯謝意

圖說：暖晨心食 Cafe & Brunch 贈送第三分局愛心早餐。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】115年1月5日上午，寒流來襲、氣溫驟降之際，轄內愛心店家「暖晨心食 Cafe & Brunch」特別準備熱騰騰的愛心早餐，親送至第三分局，向長期堅守崗位、辛勞付出的警察同仁表達關懷與支持，讓同仁在寒冷的清晨感受到社會滿滿的溫暖。

暖晨心食 Cafe & Brunch 表示，警察同仁不分晝夜、風雨無阻守護地方治安，深感敬佩，希望透過一份早餐為第一線警察加油打氣，並以實際行動回饋社會。

為感謝店家善心義舉，第三分局致贈感謝狀，肯定其關懷警察、溫暖人心之善行。分局長侯興龍表示，警察工作雖然辛苦，但來自民間的支持與鼓勵，都是同仁持續投入治安與交通維護的重要力量。

第三分局未來將持續秉持為民服務的精神，落實治安與交通工作，並與社會各界攜手合作，共同營造安全、溫馨的生活環境。