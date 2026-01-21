寒流送暖 童子瑋走訪社區發送暖暖包

因應近日低溫來襲，議長童子瑋前往誠仁社區發送暖暖包並提醒長輩在寒冷天氣中務必注意保暖。（議長童子瑋辦公室提供）

記者楊耀華∕基隆報導

因應近日低溫來襲，議長童子瑋二十一日前往誠仁社區發送暖暖包，並提前祝福市民新年平安、溫暖。

童子瑋表示，近期冷氣團影響，全台氣溫明顯下降，他準備暖暖包，希望為社區長輩與居民送上一份實際的溫暖，同時提醒長輩在寒冷天氣中務必注意保暖，並鼓勵長輩能多走出家門、到社區關懷據點與鄰里互動交流，透過彼此陪伴與互動，養成有助於延緩老化的良好生活習慣。

童子瑋說，未來也會持續走訪各大社區，主動與長輩面對面互動關懷，時刻保持對所有市民的關心，期盼讓大家在寒流來襲之際，依然能感受到社會的溫暖與支持。