寒流送暖！雨揚老師親赴光復災區 送毛毯溫暖裹住受災鄉親

雨揚老師希望這一條條毛毯，能包裹住災民受創的心。 圖：雨揚慈善基金會／提供

[Newtalk新聞] 雨揚老師今(27)日親赴花蓮，為光復災區的鄉親們送出溫暖。雨揚慈善基金會送出了2,800條毛毯，雨揚老師心疼地表示，偏鄉的需求不能被忘記，希望能以這一條條毛毯，能在這一波波的低溫特報中，包裹住災民受創的心。

大貨車緩緩駛進花蓮光復鄉公所，車上載滿了送往災區的禦寒毛毯，寒風細雨下，雨揚慈善基金會創辦人雨揚老師，在光復鄉公所與七位村長完成捐贈儀式，面對馬太鞍溪溢流造成的家園毀損與凜冽寒冬，雨揚老師十分心疼，她希望這些毛毯，能為村民們抵抗寒冬。這2,800 條禦寒毛毯，將分別送給光復鄉中的大安、大華、大平、大馬、大同、東富、北富等七村的村民。

廣告 廣告

捐贈儀式完成後，在光復鄉大同村邱金仲村長的帶領下，雨揚老師一行人深入村落，逐一走訪六戶受災嚴重的家庭。當老師跨進被泥沙侵襲後的民宅，看到牆面上留下的淹水痕跡以及鄉親簡陋的棲身之所，難掩心疼之情。

每到一戶，雨揚老師便緊緊握住鄉親的手，傳遞掌心的溫度。一位受災長者見到老師到訪，忍不住訴說災後重建的艱辛，老師耐心聆聽，眼中滿是不捨，此時，老師親手遞上裝有厚實毛毯的禮袋，輕聲叮嚀鄉親務必保重身體。

邱金仲村長也感性表示，這場寒流讓受災戶處境更艱難，基金會的及時雨讓大家感受到了社會的溫暖。訪視行程的最後，畫面定格在彼此真摯的祝福中，雨揚老師與受災戶在門前道別，雙方手握著手、相互點頭致意；這份關懷已超越了物資捐贈，而是人與人之間最深沉的同理與陪伴。

雨揚老師有感而發：「看到鄉親們在困境中依然堅韌，我除了心疼，更多的是敬佩，祝願災後的生活能早日回歸安定。」 在互道「平安、新春快樂」的祝福聲中，雨揚慈善基金會承諾會持續關注偏鄉復原路，讓這份祝福在寒冬中持續發酵。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

印度爆發立百病毒疫情引恐慌！羅一鈞：尚無藥物治療但傳播風險低

八仙塵爆10週年！長庚救回40人存活率95% 追思已故醫莊秀樹：他把皮膚一塊塊種回來了

捐贈儀式完成後，在光復鄉大同村邱金仲村長(右)的帶領下，雨揚老師(左)一行人深入村落。 圖：雨揚慈善基金會／提供