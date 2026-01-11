寒流送暖18小時不間斷 喜聆學苑學員募集物資傳遞愛與關懷

▲喜聆學苑「學習教練第66班」六位同學於1月10日傍晚自發發起「寒冬送暖‧愛與關懷」公益行動，在短短18小時內完成物資募集與關懷行程，將滿滿的愛心送進長照機構，為寒冬注入溫暖力量。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】寒流來襲，社會各角落更顯溫度的重要。喜聆學苑「學習教練第66班」六位同學於1月10日傍晚自發發起「寒冬送暖‧愛與關懷」公益行動，在短短18小時內完成物資募集與關懷行程，將滿滿的愛心送進長照機構，為寒冬注入溫暖力量。

▲六位同學與志工們懷著滿腔熱忱，展開一整天的關懷行程。

參與此次行動的同學來自台灣各地，因共同的信念齊聚台北，期盼以實際行動回饋社會。當晚，志工們走進台北各大夜市，向來往民眾說明活動理念並募集生活物資，過程中獲得許多民眾熱情響應，善意不斷湧現，讓同學們深受感動。

廣告 廣告

▲來自社會各界的善心匯聚成一股溫暖力量，讓同學們深刻感受到「愛，無所不在」。

其中，一名路過的先生在了解活動內容後，當場表示「這麼有愛的活動一定要支持」，並隨即捐贈價值約8,000元的物資，讓現場同學備受鼓舞。另有一位阿嬤在詢問後，特地返家準備兩大袋物資，親手交到同學手中，並不斷為志工們加油打氣，溫暖人心。

更令人動容的是，一位劉姓女士在聽完說明後主動詢問所需物資，並表示願意全力協助。她多次確認需求內容，甚至親自前往店家採購，一袋又一袋的圍巾、毛帽與襪子陸續送達募資地點，堆滿現場。這份無私的大愛，深深感動了所有參與的同學。

短短7個小時內，志工們共募集到130箱衛生紙、200多雙襪子，以及120套毛帽、手套與圍巾。來自社會各界的善心匯聚成一股溫暖力量，讓同學們深刻感受到「愛，無所不在」。

11日一早，滿載物資的三輛卡車抵達新北市八里區「佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構」。六位同學與志工們懷著滿腔熱忱，展開一整天的關懷行程。活動中，爺爺奶奶們開心唱歌、打節拍、玩遊戲，現場氣氛溫馨熱絡。中午時分，志工陪伴長者一同用餐，聆聽他們訴說過往的生命故事，過程中有笑有淚，情感交流真摯動人。

其中，一位奶奶緊緊握著同學的手，開心分享家中點滴，讓志工們深刻體會到，為長者創造幸福與喜悅，其實並不困難，只要多一份陪伴與用心。

透過這次18小時的行動任務，學員們不僅學會感恩，也更明白如何以真心喚起人們心中那份無條件的愛。寒夜中的台北街頭，不再只是陌生人，而是彼此信任、彼此連結的溫暖存在。六位同學也承諾，未來將持續把這份愛與關懷，散播到社會的每一個角落，讓善的循環不斷延續。