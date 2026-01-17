寒流這1天要報到！氣象專家曝「最冷時段」：持續一週

生活中心／張予柔報導



強烈大陸冷氣團在下週二起（20）自北向南影響台灣，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文提醒，北台灣將出現驟降濕冷天氣，最冷時段可能落在週三（21）至週四（22）清晨，部分地區氣溫有機會創近期新低。





強烈大陸冷氣團「這1天」起影響台灣！氣象專家曝「最冷時段」：持續一整週

林得恩在臉書發文指出，週二（20）冷氣團再升級為強烈大陸冷氣團等級，影響時間可能持續至下週六（24）。（圖／翻攝自林得恩臉書）

林得恩在臉書發文指出，根據美國AIGFS數值模式最新模擬，下週一（19）東北季風增強，至週二（20）冷氣團再升級為強烈大陸冷氣團等級，這波冷的時間相當長，影響時間可能持續至下週六（24）。他特別提到，北部、東北部及東部地區將以濕冷為主，中南部地區則偏乾冷，迎風面的桃園以北及宜蘭地區有局部短暫降雨，花東及恆春半島也有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

林得恩表示，最冷時段會落在1月21日至1月22日清晨，有再增強為寒流的潛力。（圖／民視新聞資料照）

氣象預報顯示，寒流影響期間，清晨低溫最明顯，尤其1月21日至1月22日清晨，北台灣氣溫將明顯下降，部分區域有再增強為寒流的潛力，對日常生活影響較大，請務必注意保暖、去寒準備措施。此外，隨著冷空氣持續影響，迎風面降雨仍可能短暫出現，中南部則以晴到多雲天氣為主，白天氣溫雖略回升，但整體仍偏涼。



