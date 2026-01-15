寒流連9晚洗冷水澡！旗山里長率眾砸蛋抗議

高雄市旗山區太平里因自來水水量不足，居民連續9晚無熱水可用，三協里里長劉文寶15日率眾赴自來水公司旗山營運所丟雞蛋抗議。（林雅惠攝）

高雄市旗山區太平里自來水水量不足，導致熱水器無法運作，居民連續9晚無熱水使用，引發民怨，三協里里長劉文寶今（15）日率居民赴自來水公司旗山營運所丟雞蛋抗議；自來水公司表示，因管線老舊、管徑不足，已啟動應急供水並規畫汰換管線。

劉文寶指出，近期氣溫偏低，居民夜間卻無法洗熱水澡，對長者與家庭生活影響甚鉅，他表示，父親就住在太平里，早在半年前便察覺水量明顯變小，為了取得足夠用水，長輩常利用晚間離峰時間抽水，也曾向自來水公司反映，對方回應因水管老舊需汰換，但遲遲未見改善。

劉文寶說，直到近一個月情況更加惡化，晚間幾乎抽不到水，附近住戶只能等到深夜甚至凌晨才有水可用，洗澡沒有熱水，長輩被迫洗冷水澡十分辛苦，連如廁後沖馬桶都得再三斟酌，基本生活大受影響，才會選擇以較激烈方式向水公司抗議，希望問題獲得正視。

許姓阿嬤無奈表示，為了確保家中有水可用，她每天半夜都得起床抽水，深怕水源不足，三天才敢洗一次澡，換洗衣物也不敢經常清洗，生活品質明顯下降；另一名陳姓居民則說，全家五口人，他每天清晨五點就先起床抽水，準備一天所需的用水量，只希望這段煎熬的日子能盡快結束。

旗山自來水公司說明，事發地點位於太平里泰安街，因地方發展與用水人口增加，原埋設口徑80毫米的塑膠管線已不敷使用，加上管線老舊，導致夜間用水尖峰時段水壓不足，進而影響住戶熱水器正常運作。

水公司指出，短期已透過調整用水調度、設置臨時加水站及派遣水車因應，並允諾在有需要的家戶放置水塔，讓民眾直接抽水使用，協助度過過渡期；長期則將辦理管線全面汰換工程，提升管徑與水壓，相關工程已排定於1月底前完成發包，盼從根本改善太平里夜間用水不足問題。

