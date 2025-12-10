寒流週末到！雙12保暖神器推薦：超夯日本BRUNO暖杯墊、SPA泡腳機現省千元 交換禮物清單一次看｜揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

年末最後一波雙12優惠，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年末優惠檔期入手購物車清單，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著冷空氣一波波，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！

（圖片來源：3ZeBra、Pinkoi）

☕【辦公室實用組】暖杯墊、桌上暖風機，工作幸福度UP UP！

（圖片來源：小米商城、Pinkoi）

廣告 廣告

身為一名資深社畜，「揪愛Mei」為了提高上班的工作動力，每天要從一杯咖啡開啟新的一天，但到了冬天，咖啡從超商拿到辦公室就涼掉了。如果有這款人氣爆棚的日本BRUNO恆溫暖杯墊組會有很大幫助，採用鋁合金導熱板，開機20秒就能秒速升溫，雙檔溫控設計可在49°C保溫或55°C熱飲間自由切換，搭配智能恆溫晶片，最多可維持8小時不降溫。內建自動斷電防乾燒機制，用起來更安心，在辦公室從上班到下班都能喝到暖暖的飲品。

另外，有人跟「揪愛Mei」一樣，會覺得冬天即便寒流來，還是要開一點窗戶增加室內對流嗎？但這樣手指、臉就會被冷風凍僵。推薦小米桌面暖風機，一台不用千元，小巧不佔位卻超有力，採用PTC陶瓷加熱技術，瞬間升溫。45度廣角擺動送風讓暖氣分布更均勻，腳邊、手邊都暖呼呼，同時內建傾斜斷電。

有這兩款暖桌神器，冬天辦公桌的完美組合，讓你在寒冷早晨，溫度一來，靈感也來，Chill Buy聰明入手，工作幸福感直接UP！

🔥【全家保暖組】泡腳機、電暖桌、烘衣機，從腳底暖到心底！

（圖片來源：Pinkoi）

冬天來臨，「揪愛Mei」完全懂手腳冰冷族的痛，想要全身都暖呼呼，其實不用開暖氣這麼費電，有泡腳機、電暖桌、簡易烘衣機，就能從腳暖到心、從被窩暖到衣櫥。首先要推薦我也買過一台送給長輩的MIYA暖足微電腦控溫泡腳機，泡腳機這麼多款，爲什麼選這台？因為長輩不想要家裡有更多家電佔位置，這一台可以摺疊，不用的時候直接壓平收納，而泡腳機有41至45度三段溫控、紅光暖足等都有，每天泡一泡，全身都放鬆還能促進血液循環，腳暖了，全身就暖了。

如果遇到寒流，冬季圍爐神器的碳素電暖器圓桌，集暖風機與小桌於一身，430W/900W雙段功率調節，炭晶發熱管升溫超快，還有360度無死角暖風循環。熱能穩定又不乾燥，且內建傾倒斷電與過熱保護設計，用起來更安心。

另外，台灣一年四季當相當潮濕，碰到連日豪雨，衣服真的會有一股濕濕臭臭的味道，如果別人靠你太近就會聞到，不行不行啦！「揪愛Mei」推薦這款冬天曬衣救星ROOMMI Suncase輕巧UV烘衣機，掛式設計＋布罩組合，擁有UV+巴氏雙重殺菌、柔風與強風兩段烘乾模式，600W節能功率還能設定1到7小時定時烘衣，衣服乾得快又不傷纖維。

ROOMMI Suncase 輕巧UV烘衣機｜掛式布罩｜ 原價2,455元 ，特價2,161元👉點此立即下單

😌【療癒放鬆組】按摩眼罩、電熱毯，打造專屬冬天儀式感！

（圖片來源：tokuyo、3ZeBra、恆隆行線上購）

每天忙到眼睛酸、肩頸硬、腦袋轉不停，「揪愛Mei」覺得忙了一整天的你，下班後值得擁有更療癒的放鬆儀式，像是Eye舒服Plus+眼部氣壓按摩器TS-185G，結合氣壓、熱敷舒壓模式，能針對眼周與太陽穴輕柔按壓，舒緩眼壓與頭部疲勞，對每天盯螢幕的上班族來說是大救星。

如果想要來點音樂，可以挑選3ZeBra 5C熱敷按摩眼罩藍牙音樂款，「揪愛Mei」超愛它柔軟材質與貼合度，能連接藍牙播放音樂，一邊熱敷一邊聽音樂，打造專屬的放鬆小宇宙。

還有冬天必備的Sunbeam披蓋式電熱毯，柔軟親膚又可披可蓋，溫度可自由調節，人人家中都要有一條，寒夜中窩在客廳追劇，都能被暖意包圍。

💕【暖手暖心組】小羊暖宮袋、香蕉暖手寶，療癒又實用！

（圖片來源：Pinkoi）

女孩們常會冬天手腳冰冷，或是生理期來就痛到想送假單，「揪愛Mei」找到兩款商品外型看起來可愛療癒，功能又超溫暖實用，讓妳一整個冬天都能暖暖度過。第一款推薦是小羊暖宮袋，外型就像小羊玩偶，內藏熱水袋，注入熱水就能暖全身，暖敷功能可舒緩不適、放鬆腹部肌肉，毛茸茸的手感，溫暖的肚皮，就像真的抱著一隻軟綿綿的小羊，又舒服又療癒～

小羊玩偶 暖宮袋 治癒每一天 ｜售價717元👉點此立即下單

另一款是香蕉暖手寶移動電源，外出想暖身但又擔心手機沒電，這一款產品可以一次滿足兩個需求，內建4800mAh電池，可雙向充電，暖手寶的部分為雙面發熱，3秒就能速熱，低溫為43度，高溫47度，舒適恆溫。造型可愛又實用，一機兩用冬天出門超方便。女孩們可以自己買，男孩們也能趁雙11便宜入手，讓你聖誕節交換禮物成為最佳暖男。

香蕉暖手寶 移動電源 暖手充電寶二合一｜ 原價1,008元 ，特價877元👉點此立即下單

延伸閱讀》2025網友推爆3C聖誕節交換禮物：村上隆手機殼盲盒、動物方城市聯名周邊、CASETiFY波紋殼脆友認證必買、小米磁吸行動電源只要半價$495｜揪愛Mei推好物

延伸閱讀》CASETiFY聖誕超殺優惠：手機殼2件75折！最新聯名動物方城市2、村上隆盲盒限量搶 iPhone 17配件現在入手正好

延伸閱讀》2025秋冬彩妝速報！金裕貞、JISOO、趙露思都愛用，IU同款潤唇膏熱銷中|揪愛Mei推好物