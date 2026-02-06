寒流週末報到低溫下探10℃ 北部1千公尺以上山區有望降雪

氣象署6日指出，今日上午寒流鋒面已位於台灣附近，預計將於今晚開始影響台灣。今晚至明日清晨，北部溫度將由23℃降至16℃，中南部也會降至10餘℃；明日各地低溫將下探12至16℃，局部空曠處、近山區溫度甚至可能在晚間出現10℃低溫。

週日至下週一各地仍受寒流影響，中部以北、金馬地區會維持10℃低溫；南部、花東地區則會出現12℃低溫。週一起寒流雖減弱，但早晚天氣仍偏冷，低溫約在14至15℃；週三開始又會有另一波冷空氣來襲，屆時各地將再度降溫。

此波寒流預估也可能為山區帶來降雪，包含北部1000公尺以上山區、中部及花蓮2500公尺以上山區、南部地區3000公尺以上山區，7、8兩日均有降雪機率，提醒民眾上山注意行車安全。

降雨方面，全台各地今日開始皆會出現降雨，至明日為止皆以北部、東半部地區雨勢最為明顯；週日起各地降雨趨緩，僅剩北部、東半部及部分山區有局部降雨；週一開始全台天氣轉為穩定。