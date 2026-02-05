寒流週末報到！氣象署估10度以下低溫遍及全台 賈新興警告最冷下探5度

受到寒流影響，各地氣溫驟降，氣象署與專家皆提醒民眾注意保暖、防範低溫風險。（示意圖／周志龍攝）

寒流即將在週末報到，台灣將出現大範圍氣溫驟降現象，根據中央氣象署與氣象專家賈新興今（5）日分別發布的天氣預報資訊指出，週六（7日）起受寒流及鋒面影響，全台氣溫明顯下降，週日（8日）至下週一（9日）清晨將是最冷時段，多地低溫可能跌破10度，部分空曠地區更恐探至5度，山區亦可能降雪。

週日深夜至週一清晨為本波寒流最低溫時段，氣象署預估多地低溫將跌破10度。（圖／氣象署）

根據氣象署表示，今（5）日各地天氣為多雲到晴，白天氣溫偏高，南部高溫達30度，中北部為27至28度，宜花東則為24至25度，整體感受偏暖。不過，明日（6日）起鋒面接近，雲量增多、降雨機率提高，白天高溫略降至22至26度。

謝佩芸指出，週六鋒面通過後寒流南下，氣溫將明顯驟降。週日白天北台灣高溫僅12至13度，中部低於15度，南部則不到18度，下半天開始許多地區將出現10度以下低溫。氣溫將一路下滑至週日深夜與週一清晨，週二白天起氣溫才會回升。

氣象署預測週六鋒面通過、寒流南下，全台氣溫驟降，週日至週一將出現最冷時段。（圖／氣象署）

在降雨方面，謝佩芸表示，明日（6日）中部以北與東半部降雨機率上升，西半部山區與中南部平地也可能有局部短暫雨。週六北台灣、東半部與恆春半島將轉為局部短暫雨型態，週日水氣減少，僅桃園以北、東半部與中南部山區有零星降雨。下週一至週二水氣進一步減少，但雲量仍多。另預測下週三至週四（11至12日）還會有一波冷空氣南下，強度接近冷氣團，屆時北台灣氣溫將再下滑。

另外，賈新興則表示，本波冷空氣有機會達到寒流等級，時間點與氣象署說法一致，最冷時段為週日深夜至週一清晨。他指出，台北市區低溫預估落在9.8至10.3度之間，西半部空曠地區恐下探5至7度，花東約7至9度，提醒民眾留意急降溫對健康的影響。

氣象專家賈新興預測，本波寒流強度有機會達寒流等級，空曠地區恐探5度。（圖／翻攝自臉書，賈新興）

據賈新興指出，週末期間高山降雪機率增加，預估北部與東北部1500公尺以上山區、中部與東部2500公尺以上高山有機會降雪，民眾若計畫上山應做好保暖與交通安全準備。

針對近日生成的第2號颱風「西望洋」，賈新興也說明，目前該颱風路徑偏南，將朝菲律賓群島西行通過，預估對台灣天氣沒有直接影響，但仍須持續關注其後續動態。

整體來看，週末鋒面與寒流夾擊，全台天氣轉濕轉冷，氣象署與賈新興均提醒民眾密切留意氣溫變化，適時增添衣物，山區活動須注意雪況與低溫帶來的安全風險。

賈新興表示，週末高山地區有降雪機率，民眾若前往山區應注意保暖與交通安全。（圖／翻攝自臉書，賈新興）

