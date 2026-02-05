寒流週末殺到！全台急凍6度以下 高山降雪機率大

根據中央氣象署最新預報，今明兩天全台仍維持溫暖天氣型態，西半部高溫可達26至30度，東半部約24至25度，各地大多為多雲到晴。然而這樣的好天氣即將結束，明天晚間起鋒面系統逐漸接近，北台灣將率先變天。

氣象專家吳德榮表示，週六開始強烈大陸冷氣團或寒流南下，全台氣溫將急遽下降，越晚越冷。北部及東半部地區轉有雨，中部也有局部短暫雨機率。歐洲及美國氣象模式皆顯示，這波冷空氣強度達寒流等級，將是入冬以來第二波寒流。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興預估，本波寒流最低溫將出現在週日晚間至下週一清晨。台北測站最低溫約9.8至10.3度，西半部空曠區域有出現5至7度低溫的機率，花東縱谷則可能降至7至9度。本島縣市平地最低溫可能降至6度以下。

關於高山降雪情況，賈新興指出，北部及宜蘭2000公尺以上高山，於週六深夜至週日清晨有降雪機率。下週日清晨至下午，零度線高度將降至1200公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率。合歡山可能出現冰霰，大屯山、七星山約降至1度左右，有機會出現霧淞或冰霰現象。

這波寒流影響期間，下週日至週一水氣逐漸減少，天氣轉乾但各地仍維持寒冷。下週一白天起冷空氣稍減弱，但各地仍偏冷。下週二氣溫才會逐漸回升，但早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。

下週三另一波東北季風或大陸冷氣團將再度南下，北部及東北部氣溫將再次下降。北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週四各地轉晴時多雲，氣溫略升。下週五、六天氣回穩，各地晴朗穩定。

另外，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓已發展為今年第二號颱風西望洋，目前朝西往菲律賓南部移動，對台灣無直接影響。颱風預計登陸民答那峨北部後進入南海，並逐漸減弱為熱帶低壓。

氣象署提醒民眾，今天金門、馬祖及西半部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。東南部沿海、恆春半島有長浪發生機率，海邊活動請特別注意安全。空氣品質方面，雲嘉南及高屏地區為橘色提醒等級，其他地區為良好至普通等級。

