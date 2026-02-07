寒流過後「一波冷空氣再接力」！粉專嘆沒有大回暖 過年天氣曝

今（7）日寒流逐漸南下中，各地越晚越寒冷。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）指出，明日（8日）至下周一（9日）清晨是最凍時刻，注意9-10度低溫。另外寒流過後還有一小波冷空氣，下周幾乎沒什麼大回暖的感覺。

該粉專在臉書發文指出，今日寒流逐漸南下中，各地越晚越寒冷，不過山區下雪部分，中北部2500公尺以上高山機率較高，明天午後水氣減少漸轉乾，2500以下溫度跟水氣可能無法同時配合，也就是溫度夠了，但變乾冷，要很碰運氣了。

廣告 廣告

颱風論壇表示，明天寒流籠罩，各地非常寒冷，屬於水氣逐漸減少的階段，北部、東部短暫雨後多雲，中部、南部放晴。到了下周一清晨，寒流加上輻射冷卻效應，這波寒流最低溫時刻，各地平原空曠地區、內陸近山區、花東縱谷，請嚴防9度以下極端低溫，其餘地區約10度左右，乾空氣籠罩，全台晴朗。

下周一白天起、下周二（10日）寒流逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，不過夜晨因輻射冷卻效應，依然寒冷，乾空氣籠罩，全台晴朗。

另颱風論壇在Threads發文提醒，各地溫度下殺的時點，會是從今天下半天開始，由北向南陸續降溫，「另外這波寒流過後還有一小波冷空氣，雖然不強，但間隔太短，讓下星期幾乎沒什麼大回暖的感覺，要有明顯的改善應該是得等過年」。

更多中時新聞網報導

MLB》3年1.15億美元 瓦德茲聯手虎王出柙

北宜高鐵爭議 正反雙方環部對峙

NBA》字母哥留下 公鹿啟動三方交易