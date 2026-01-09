寒流達標急凍！明又有冷氣團殺到「再探7度」 下週恐有熱帶擾動
生活中心/朱祖儀報導
受到輻射冷卻影響，這波冷空氣達到「寒流」標準，粉專「天氣風險」指出，今（9）日白天起這波冷空氣將減弱，但中南部及花東地區雲量偏多，因此溫度無法升高。明日午後又有下一波大陸冷氣團報到，要留意輻射冷卻低溫出現。另外，預報模式看到下週菲律賓東方有熱帶擾動發展機會，可持續留意。
天氣風險分析師吳聖宇表示，昨日入夜之後北部地區出現大範圍且明顯的輻射冷卻現象，一直持續到今日清晨，最低溫在新竹關西5.4度，就連台北也出現明顯低溫，達到寒流標準。不過今日白天起，冷空氣開始減弱，因此目前將其歸類為輻射冷卻作用造成的低溫。
吳聖宇指出，今天白天隨著大陸地面高壓逐漸東移出海並且減弱消失，整體冷空氣強度有較為趨緩的空檔，但預估今天各地雲量偏多，尤其是新竹、苗栗往南到中南部地區，及花東一帶，僅北台灣有機會看到陽光。溫度方面，白天在北部、東北部高溫有機會來到16至18度；中部及花東地區高溫只有18至20度左右；南部則是20至22度。也要注意早晚溫差，北部及東北部空曠地區還是有機會降到7至9度。
吳聖宇透露，明日白天各地雲量仍較多，整體空氣偏乾，整體為多雲天氣，午後有另一波大陸冷氣團南下，銜接目前這波冷空氣，明天白天在北部、東北部高溫預報仍只有17至18度，中部及花東地區高溫約19至21度，南部高溫21至23度，到了晚間中北部及東北部空曠地區有機會降到7至9度。
吳聖宇表示，下週一（12日）地面高壓出海，台灣附近底層東北風強度減弱，風向也轉成比較偏東風，冷平流也跟著減弱，各地白天有機會回溫，北部、東北部高溫18至20度，中部及花東地區高溫20至23度，南部則有機會來到23至25度間，仍要留意輻射冷卻造成的低溫。
吳聖宇指出，下週還是有一小波冷空氣南下的機會，但強度整體偏弱，可能僅北台灣反應較明顯，過去這一段期間寒冷的溫度將會暫時告一段落。另外，預報模式有看到下週在菲律賓東方可能有熱帶擾動發展的機會，這部分也可以持續留意。
衛生紙包裝「不是一般垃圾」！一堆人做錯 最慘6000元飛了
發熱衣洗錯「保暖力歸零」！UNIQLO公開正確洗法 小心越穿越冷
冬天太冷機車發不動！車行師傅教「3招自救」 省下大筆維修費
好市多冬季神級甜點回歸！會員嗨喊「每年必吃」：內餡綿密、不死甜
