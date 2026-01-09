寒流達標！今清晨台北站僅9.1度 氣象署：明清晨西半部會更冷

〔記者吳亮儀／台北報導〕入冬第一波寒流達標！今天(9日)5時31分，中央氣象署台北測站溫度僅9.1度，達到「寒流」標準，氣象署也將此列入入冬以來第一波寒流。氣象署也提醒，明天(10日)清晨西半部溫度會更低，連南部都會有10度以下低溫。

氣象署預報員黃恩鴻表示，昨天晚上開始，北部和中部的雲都開了，且天氣晴朗、幾乎無風，導致輻射冷卻作用非常明顯，本來這波冷空氣屬於強烈大陸冷氣團等級，但在昨晚到今天清晨的輻射冷卻效應下，溫度直直落，今天清晨達標「寒流」等級。

每當有來自北方的冷空氣影響台灣時，氣象署會根據「台北氣象站」的日最低溫，來區分影響程度的強弱。東北季風最低溫≥15°C​，會覺得涼涼的；​大陸冷氣團為14°C≥最低溫>12°C；強烈大陸冷氣團為12°C≥最低溫>10°C；寒流為最低溫≤10°C。

黃恩鴻說，台北氣象站僅9.1度，這也是受到輻射冷卻作用影響，但也算是達到寒流等級了，因此列入今年第一波寒流。他指出，今天白天太陽出來後，溫度會逐漸回升，北部、宜蘭約16度到18度，中南部、台東約17度到19度。

黃恩鴻說，今天到明天清晨，中南部的雲也會慢慢散開了，所以明天清晨整個西半部都會受到輻射冷卻作用影響，低溫會和今天清晨一樣，南部也會有10度以下低溫，提醒民眾注意。

