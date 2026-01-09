寒流達標！氣象署發20縣市低溫特報 「最低剩6度」時間點曝光

受輻射冷卻影響，各地易有10度以下氣溫發生的機率。（示意圖／劉耿豪攝）

中央氣象署今（9日）上午10時47分發布低溫特報，表示受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明（10日）上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

中央氣象署預報，強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度。白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物。而離島部分，澎湖晴時多雲，15至16度，金門晴時多雲，9至15度，馬祖晴時多雲，8至11度。

09日上午至10日上午低溫區域

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

09日上午至10日上午低溫區域。（圖／翻攝自臉書／「報天氣 - 中央氣象署」）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日也在臉書發文表示，今天清晨各地非常寒冷，近百測站10度以下，最低溫在新竹關西5.4度，台北市區也只有9.2度，達成寒流標準，「今天夜晚至週六清晨輻射冷卻依然會很明顯，出現嚴寒低溫機率高，請務必多加禦寒保暖」。

近百測站10度以下，達成寒流標準。（圖／翻攝自臉書／「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

