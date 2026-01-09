寒流達標！鄭明典示警「北台灣非常冷」：氣溫無法完全掌握

鄭明典指出雲量變化難預測。（圖／翻攝臉書／鄭明典）

全台氣溫持續驟降，前氣象局長鄭明典昨（8）日晚間觀察指出，受到輻射冷卻效應影響，各地氣溫快速下滑，台北測站氣溫更是「直直落」，已符合寒流標準。他也提醒，北台灣目前「非常冷」，且由於雲量變化難以掌握，導致低溫區域分布無法完全預測，民眾出門應特別注意保暖。

鄭明典指出，昨晚9點過後，包括台北、新北、桃園、台中與南投等縣市平地氣溫陸續跌破10度，顯示輻射冷卻不再是侷限小範圍的局地現象，而是影響範圍廣泛的天氣系統。他強調，「10度以下低溫對健康會有威脅」，務必做好保暖措施。

今（9）日清晨，鄭明典再次發布氣溫圖指出，台北測站氣溫已明顯降至寒流標準，並提醒：「北台灣非常冷！低溫區和低雲量區密切相關！雲量很難預測，所以這樣的氣溫分部，基本上是無法完全掌握！」

他也建議民眾若非必要，可稍晚再出門，「晚點出門就不會那麼冷」，尤其是老人、小孩或慢性病患者，更應避免清晨外出。

中央氣象署今晨同步發布低溫特報，示警全台共有17縣市受影響。其中，台北市、新北市、桃園市、新竹縣等地區列為橙色燈號，表示局部地區有6度以下氣溫發生機率；新北市與宜蘭縣更有持續出現10度以下低溫的可能。台南以北、宜蘭、花蓮與金門等地則列為黃色燈號，預警10度以下低溫發生。

