寒流達標！鄭明典示警「北台灣非常冷」：無法完全掌握

今年首波寒流達標！前氣象局長鄭明典今（9日）一早發文表示北台灣非常冷，與低溫區和低雲量區密切相關，然而雲量很難預測，會導致氣溫分布基本上是無法完全掌握。

鄭明典在臉書發文表示，「低溫區和低雲量區密切相關！雲量很難預測，所以這樣的氣溫分布，基本上是無法完全掌握！低溫區的朋友請小心，晚點出門就不會那麼冷！」

稍早，鄭明典再度貼一篇文，解釋預報用詞常說的「平坦空曠地區慎防輻射冷卻低溫」，其實在實作上，漸漸發現，冷空氣會因重力而流動，區域性的低窪地或地形上山峰流過的山谷區，也容易有輻射冷卻低溫出現，因此不一定要「平坦空曠」。

鄭明典進一步說明指出，大安森林站清晨低溫達6.3度，又是另一種情況。研究也發現，樹冠的輻射冷卻會讓冷空氣在樹底下堆積，所以被樹木遮蔽並不一定會影響輻射冷卻低溫的發生。信義站在高高的屋頂，表面上是「視野空曠」，但是冷空氣往下流動，影響不到溫度計，所以輻射冷卻作用相對不明顯，這也算是個對照。

氣象署發圖卡解釋輻射冷卻現象。（圖／中央氣象署）

