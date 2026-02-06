寒流還沒到「雲街」先出現！ 鄭明典：冷空氣流經暖水面「影響台灣」

寒流還沒到「雲街」先出現！圖／鄭明典FB

中央氣象署預報，一股很強的寒流將於明天（7日）襲台，氣象專家林得恩也說這是今年最強的一波寒流，台灣本島平地恐下探6度。前氣象局長鄭明典今天（6日）在臉書曬出「冷平流雲系」的照片，寒流還沒來，但是這個「雲街」已經出現了。

天氣風險公司林孝儒指出，週末受寒流影響，北、東部陰有短暫陣雨，迎風北海岸至東北部須留意偶有較大雨勢；不過週日（8日）下半天隨乾空氣移入，降雨可望減緩。中南部為多雲或局部陰，山區偶有短暫陣雨，但影響相對有限。氣溫將顯著轉冷，最冷時段落在週六晚間至下週一（9日）清晨。

林孝儒指出，下週一白天至週二（10日）為冷空氣減弱空檔，各地可望轉晴，氣溫緩回升，低溫約14–16度，早晚仍偏冷。下週三（11日）起另一波東北季風或大陸冷氣團再度南下，北東部轉陰有雨、氣溫再降，中南部以晴時多雲為主。

鄭明典今天一早就在臉書粉絲頁發文，PO出「冷平流雲系」的照片，他解釋，「冷平流雲系」就是俗稱的「雲街」，是冷空氣流經暖水面的特徵。鄭明典並說明，這是一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。

林孝儒也提供過年期間天氣給民眾參考，以目前中長期趨勢來看，春節前後冷空氣強度可能以間歇、偏弱為主，天氣型態大致偏典型：北部至東部偶有短暫雨，中南部多為穩定時段；冷空氣可能一波波南下，但強度暫看不會太極端。不過距離仍遠、預報變動度高，建議請以接近連假前的最新預報為準。



