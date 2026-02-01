寒流重擊青森 積雪164公分！ 達往年2.5倍創新高

日本海側連日大雪不斷，其中青森縣災情最嚴重。（示意圖／Pexels）





寒假您也打算去日本玩嗎？要注意了！日本海側連日大雪不斷，其中青森縣災情最嚴重，31日更刷新史上最大積雪紀錄，部分地區積雪超過一百六十公分，道路受阻、民眾出門困難，生活幾乎被這場暴風雪全面打亂。

寒流持續發威，日本海一側依舊籠罩著發達的雲層，而受到影響最嚴重的就是青森縣，31日觀測到史上最大積雪紀錄。記者：「如今已達往年平均約2.5倍，高達164公分。」

民眾：「好誇張啊，只是正常行駛而已，但車子晃得很厲害，應該是陷在雪裡了吧？有一輛車停在路中央，動彈不得。」

道路旁堆起厚厚雪牆，高度直逼紅綠燈，相當驚人。不只馬路受阻，不少民眾家中積雪，更一路堆到屋頂，根本無法通行。民眾：「屋頂跟庭院的雪都連在一起了呢。」

由於積雪太深，道路狀況惡劣，幾乎無法外出，只能依靠家中冷凍庫僅剩的食物撐過暴風雪。民眾：「暴風雪一持續就出不了門，只能一點一點省著吃。」

寒流長時間盤踞北日本，不只交通癱瘓，也嚴重衝擊民眾生活，當局持續加緊除雪應變，提醒居民提高警覺，避免外出危險。

