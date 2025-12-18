寒流零下十度也不怕！Canada Goose首爾活動 IVE Liz、李鍾奭、Red Velvet Joy...羽絨外套造型盤點

星光點亮首爾鍾路區

近日，Canada Goose 於 12 月 4 日在首爾鍾路區的現代韓屋空間盛大舉辦品牌盛會，正式發表 Snow Goose by Canada Goose 第三季膠囊系列與 2025 秋冬主線系列。以極地探索為靈感軸心，結合品牌引以為傲的精湛工藝，展現經典傳承與前衛創新的雙重美學。活動現場星光熠熠，包括李鍾奭、洪炅、音樂製作人 Code Kunst，以及 Joy（Red Velvet）、Liz（IVE）、柱延（THE BOYZ）等多位人氣明星皆到場力挺！

IVE Liz

Liz 以一身黑白造型亮相活動，以羽絨外套作為造型主軸，搭配今年火紅的學生泡泡襪元素搭配防寒雪靴，可愛中又有俐落的冬日輕盈感。

李鍾奭

李鍾奭選擇軍綠色的飛行夾克作為造型重點，搭配黑色高領上衣，典型的韓國質男風格，毛領細節也為整體增添成熟帥氣的男人魅力！

THE BOYZ 柱延

柱延選擇中長版的軍裝大衣搭配寬鬆丹寧褲與登山鞋，整體呈現率性年輕的街頭風貌，層次穿搭也讓造型更完整～

Red Velvet Joy

Joy 選擇短版飛行外套搭配同色系短裙，內搭則以黑色系上衣打底，整體俐落率性，中性特質中透露獨特的自信魅力，是冬天女生穿羽絨外套想展現帥氣特質的好範本～

韓星同款一次看

頂級羽絨外套設計

沉浸式體驗自活動一樓的 Snow Goose 系列展區揭開序幕。創意總監 Haider Ackermann 的第三季膠囊系列以「輕盈、色彩、自然連結」為主題，以顛覆冬季服裝想像的方式重新定義外套語彙。系列運用反向絎縫展現獨特層次與輕盈度，呼應極地探索精神，同時創造冬日造型的新鮮視覺。展場以多層次結構、光影與色彩鋪陳出富生命力的冬季景緻，亮點單品包括具高辨識度的 Merge 反光外套、百搭的 Vertica 抓毛外套，以及以自然元素為靈感的 Rigel 連帽外套與 Novark 手套，呈現機能與美學兼備的摩登語調。

走上二樓，展覽以沉浸式裝置展示 Chilliwack 系列的歷史演變。源自 80 年代為北極跑道叢林飛行員打造的飛行夾克原型，Chilliwack 已成為品牌最具代表性的經典符號。本季延續其精神，以全新比例與剪裁重新詮釋經典款式，包括 Claremont 飛行員夾克與 Chilliwack Aviator 飛行員外套，更強調立體肩線與俐落輪廓，使其更貼近當代穿搭需求。展區同時陳列多款面料、拉鍊、袖口等細節組件，讓來賓能近距離感受 Canada Goose 工藝隨時代演進的軌跡。

連接一、二樓的戶外樓梯以柔和漸層的極光光影點亮建築外牆，成為整場活動最具靜謐氛圍的亮點之一。光影裝置結合自然意象，串聯展覽敘事主題，象徵品牌「傳承與創新」的核心精神，也為來賓開啟一段流動、溫柔而充滿探索感的冬日旅程。





