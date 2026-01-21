寒流頻頻、低溫拉警，醫師提醒：薑湯、麻油雞不是人人適合，補錯反而更冷

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

今年冬天氣溫明顯偏低，寒流一波波來襲，不少民眾長時間出現手腳冰冷的困擾，不僅白天工作注意力難以集中，夜晚入睡時即使穿上厚襪，仍感覺暖不起來。對此，中醫師曾馨儀提醒，臨床上手腳冰冷並非單純「虛寒」，若未釐清體質就盲目進補，反而可能導致上火、失眠或腸胃不適等反效果。

男女手腳冰冷原因不同 女性體溫調節較吃虧

曾馨儀指出，女性出現手腳冰冷的比例明顯高於男性，主要與雌激素影響基礎體溫有關，加上女性肌肉量較低、基礎代謝率較慢，骨架小、散熱快，使末梢較難維持溫度。

相較之下，男性若長期感到手腳冰冷，臨床上多見於肥胖、久坐少動，或合併高血壓、高血脂、高血糖等慢性病族群，常與血液循環與代謝功能不佳有關。

中醫分4種「冷」 補錯方向恐越補越糟

在中醫觀點中，手腳冰冷並非一概歸類為虛寒，曾馨儀說明，臨床常見可分為以下四種類型，必須先辨證才能對症調理：

1.寒厥（真虛型）：典型虛寒體質，常見面色蒼白、精神疲倦，屬陽氣不足，需溫補調理。

2.熱厥（假冷型）：外冷內熱，伴隨口乾、便祕、舌苔偏黃，屬實熱體質，進補反而加重不適。

3.痰厥（濕重型）：體內濕氣與代謝廢物堆積，常見胸悶、痰多、身體沉重。

4.氣鬱（壓力型）：因壓力與情緒緊繃導致氣血不暢，常伴隨心悸、煩悶或頭痛。

曾馨儀指出，僅「寒厥」適合使用當歸四逆湯、八珍湯等溫補方劑，其餘屬實證體質者，應優先清熱、祛痰或理氣，否則補錯方向，反而讓手腳冰冷更加明顯。

泡腳有學問，溫度、時間都要對

許多民眾會透過泡腳改善末梢冰冷，對此曾馨儀建議，泡腳最佳時間為晚間7至9點，有助於放鬆神經、提升睡眠品質。水溫控制在38至43℃，以「熱而不燙」為原則，時間不宜超過30分鐘，至額頭微微出汗即可。

她特別提醒，空腹或剛吃飽不宜泡腳，兒童、年長者、孕婦，以及糖尿病或心血管疾病患者，應先諮詢醫師評估。

飲食搭配穴位保養，改善循環更有感

日常保養方面，曾馨儀建議，可於泡腳後按摩關元穴、八風穴與湧泉穴，幫助促進循環、改善下肢冰冷。飲食則可均衡補充鐵、鎂、維生素B群與維生素E，如牛肉、深綠色蔬菜、堅果、全穀類與魚類，有助於血液循環與能量代謝。

曾馨儀強調，手腳冰冷往往是循環、代謝與壓力交互影響的結果，並非單靠進補就能改善。唯有正確辨識體質，搭配生活調整與專業調理，才能真正養成不怕冷的「暖體質」。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

