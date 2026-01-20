寒流一來手腳就冰？中醫揭4大體質是關鍵，對症調理才能真正回暖

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

今天是大寒，天氣真的好冷，不少民眾一遇到寒流就出現手腳冰冷的困擾，怎麼穿都暖不起來。中醫師章晉瑋指出，從中醫觀點來看，手腳冰冷並非單純「天氣冷」，而多與體內「陽氣不足」、氣血運行不順有關，導致熱能無法輸送至四肢末梢，影響保暖能力。

四種體質最常見 症狀各不相同

章晉瑋表示，臨床上手腳冰冷大致可分為四種體質，包括陽虛、氣血不足、氣滯血瘀及寒濕內阻，需透過辨證論治才能對症改善。

其中，陽虛體質者因體內陽氣不足，遇到外寒侵襲時難以抵禦，常合併畏寒、精神疲乏、夜尿頻多等症狀；氣血不足者則因血液無法充分滋養四肢，或氣虛推動無力，容易出現面色蒼白、頭暈、心悸。

若屬於氣滯血瘀，多與壓力大、久坐少動有關，常見胸悶、脅肋不適、情緒低落，女性可能伴隨月經不調；至於寒濕內阻型，則多因脾胃虛弱、生濕內停，表現為肢體沉重、容易疲倦、大便黏膩、舌苔厚膩。

女性、久坐族與年長者 都是高風險族群

章晉瑋指出，手腳冰冷的族群其實有共通特性。女性因月經、產後或更年期血氣耗損，較容易出現氣血不足與陽虛；長時間久坐的上班族與工程師，缺乏運動導致氣血循環不佳，常見氣滯或氣血不足型。

此外，年長者隨著腎氣與脾胃功能退化，代謝變慢，畏寒情況更為明顯；高壓工作者或情緒起伏大的人，肝氣鬱結，容易出現「上熱下冷」及失眠；而長期熬夜或過度減重的年輕族群，也可能因陽氣與氣血耗損，提早出現虛寒與月經異常。

辨證論治是關鍵 飲食、穴位與藥膳同步調理

在治療上，中醫強調依體質調整。章晉瑋醫師表示，溫補陽氣、活血散寒是常見原則，例如薑湯泡腳、艾灸關元穴、適量食用羊肉與紅棗，對陽虛與氣血不足者效果明顯，也有助改善循環不佳。

若症狀較明顯，則需配合體質使用專方，如金匱腎氣丸調理陽虛、四物湯補血、柴胡疏肝散改善氣滯、二陳湯化寒濕。飲食方面建議多選擇溫熱食材，如生薑、蔥白、桂圓，避免冰冷飲食；藥膳如當歸生薑羊肉湯、黑糖薑母茶，也有助提升體溫。

2分鐘「耳朵暖身術」 快速促進全身循環

想在短時間內改善手腳冰冷，章晉瑋分享一套不需器材、隨時可做的「耳朵暖身術」。他指出，耳朵穴位密集、連結全身經絡，透過按摩可刺激神經反射，促進血液循環。

做法包括揉捏耳垂、提拉耳尖、推揉耳廓，最後以搓熱的掌心覆蓋耳朵。整個過程約2分鐘，完成後耳朵會微微發熱泛紅，並帶動四肢回暖，是冬天簡單實用的保暖技巧。

章晉瑋提醒，若手腳冰冷源自陽虛或氣血不足，配合針灸、藥膳與生活調整，通常3至6個月可明顯提升基礎體溫；若能持續調理，效果更為穩定。但若長期久坐、熬夜、飲食生冷或壓力過大，症狀仍可能反覆出現。年長者或慢性病患者，更需要長期保養，才能維持良好循環與體溫平衡。

（記者李政純，來源：motionelements）

