寒流一來猝死增！重症醫曝致命關鍵：記住這6招保命法

[Newtalk新聞] 隨著冷空氣持續南下，氣溫連日走低，北台灣濕冷、中南部入夜後也感受明顯寒意。重症醫黃軒提醒，冬季向來是心血管事件的高峰，許多人以為「冷到打噴嚏」只是小事，但醫界最擔心的是低溫悶著引發的心臟猝死。他指出，寒冷並不會直接致命，卻像「隱形引爆器」，會讓身體在沒有預警下啟動強烈反應，使原本疲累的心臟在短時間內承受更大負荷，他也在文章中提出保命方法供民眾參考。





黃軒說明，當環境轉冷時，身體會啟動看似保護、卻反而造成危險的防禦反應，包括血管瞬間收縮、心跳加速、血壓升高、心肌耗氧量增加。他指出，若民眾同時具備高血壓、三高、冠心病、抽煙習慣、經常熬夜、家族史或正在感冒等狀態，心臟就像被按下「油門＋手煞車」，一旦負荷過度便可能走向猝死。他也強調，多項國際研究證實低溫會提高心肌梗塞與心臟死亡風險，尤其每日平均溫度每下降1°C，風險就「累計增加2.0%」。

廣告 廣告





他提醒，真正奪命的不是寒冷，而是寒冷後在體內掀起的連鎖壓力，包括血管痙攣、病毒感染讓交感神經更亢進、心肌耗氧量上升與胸悶症狀被忽略等。為此，他提出「6招保命法」，強調只要落實，就能大幅降低心血管風險：





1. 起床前不要立刻下床

先在被窩內暖身，讓循環回穩後再慢慢起身。





2. 外套不是主角，務必保暖脖子、頭部與腳部

這三個部位最容易快速散熱，是冬季保命關鍵。





3. 感冒時不要輕忽胸悶或心律不整

「病毒＋寒冷」是最危險組合，任何不適都不能硬撐。





4. 冬天反而更要控制血壓

睡前少一件外套，隔天可能就是致命差別。





5. 寒流期間避免激烈運動，尤其清晨

冷天跑步像替心臟出難題，容易突然引發心律問題。





6. 洗澡時先讓浴室變暖，避免脫光後才開熱水

冬天洗澡猝死案例多與溫差刺激有關。





黃軒提醒，只要調整習慣，如起床慢一點、洗澡前暖房、感冒不逞強，並確實保暖脖子、頭部與腳部，就能把多數心血管事件擋在門外。他強調，奪命的不是低溫，而是體內反覆累積的變化，包括血管收縮、血壓上升、心臟疲乏與忽略胸悶症狀。他表示，冬天不是悲劇季節，只要多照顧自己，它也能是最安全、最溫暖的時刻，並提醒「保暖，不只是『不冷』，更是給心臟一條活路」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

冷空氣入秋最強！今晨低溫下探12.4度北台灣濕涼、南部日夜溫差大

日本電梯赫見「中國人滾出去」塗鴉！粉專憂台灣人被波及 眾人提1招解決