寒流一來眼睛先撐不住！洪啟庭曝門診爆量24例 乾眼重症「角膜像爛成一碗粥」

絲狀角膜炎在角膜上皮呈現一絲一絲的長條物分泌物，屬眼症的第三級(中度與重度嚴重)。表面有分泌物附著，伴隨強烈異物感，顯示眼睛沒有淚水位可以沖洗角膜異物，且無法對抗外來發炎，若無積極治療，會開始糜爛，有角膜潰瘍的可能，造成視力損傷，甚至產生失明。(洪啟庭醫師提供)

寒流一波接一波報到，不少人只注意到中風、心肌梗塞與流感風險，其實「眼睛」也正悄悄拉警報。大仁科技大學眼科副教授洪啟庭指出，近期低溫乾冷加上暖氣使用頻繁，短短時間內門診就收治24起乾眼症與角膜受損案例，部分患者角膜上皮破皮、絲狀角膜炎嚴重，「看起來就像爛成一碗粥」，刺痛、畏光、流淚卻又更乾，連張眼都困難。

洪啟庭表示，寒流來襲不只會引發心血管疾病如中風、心肌梗塞，與流感等呼吸道感染，溫差變化同樣會讓眼睛負擔暴增。冬天室外冷風直吹，室內又開暖氣，濕度快速下降，讓淚液蒸發速度變快，是乾眼症好發主因。

大仁科技大學眼科副教授洪啟庭說，寒流來襲是乾眼症好發主因。(洪啟庭醫師提供)

洪啟庭分享近期門診中的24起案例，其中個案僅23歲，近視約500度的上班族OL陳小姐，平日工作都配戴軟式隱形眼鏡，晚上回家一定會卸下。但上週夜間低溫下探約13度，她下班後只想窩在棉被裡取暖，竟連續三天戴著隱形眼鏡入睡，白天再直接上班配戴。沒想到第四天開始出現劇烈異物感、不斷流淚與刺痛，檢查發現因乾眼惡化造成角膜上皮缺損，若再拖延恐引發感染。

洪啟庭指出，隱形眼鏡本身就會吸走角膜水分，冬天又冷又乾，長時間配戴甚至睡覺不取下，等於讓角膜「缺水過夜」，非常容易破皮。

23歲近視500度的OL，配戴軟式隱形眼鏡，上周夜間平低溫度僅13度左右，陳小姐下班，窩棉被取暖。連續三天都戴著隱型眼鏡睡覺。第四天，不斷流淚與異物感，出現乾眼導致角膜上皮缺損。(洪啟庭醫師提供)

他解釋，人的淚液層分為黏液層、水樣層與脂肪層，其中最外層脂肪來自瞼板腺，負責「鎖水」。一旦油脂分泌不足或被化妝品、發炎阻塞，下面的水分很快流失，角膜長期乾裂，最後出現破皮、發炎甚至視力模糊。

近來門診患者多半有共通習慣，包括長時間追劇滑手機、騎車沒護目鏡直接吹冷風、整夜開暖氣、隱形眼鏡戴太久，還有人進補過量、抽菸、或長期服用安眠藥與精神科藥物，都會加速乾眼惡化。洪啟庭提醒，曾做過近視雷射、洗腎病人與長者，更是冬季乾眼高危險群。

35歲男山友至海拔3000公尺高峰略有積雪的百岳遊玩， 遇防護鏡損害，在濕冷的環境下造成雙眼乾眼的角膜缺損合併高山症發生。(洪啟庭醫師提供)

針對乾眼症治療分級一次看懂

洪啟庭說，乾眼不是「點眼藥水就好」，必須依嚴重度分級處理：

（一）藥物治療 人工淚液：補充淚液，可選水性、凝膠或藥膏型，建議使用不含防腐劑單劑量。用消炎藥、免疫調節藥物：改善發炎或自體免疫造成的乾眼。特色療法採自體血清眼藥水：抽取患者自身血液處理後製成，用於修補乾眼造成的角膜破皮（屬自費療法）。

（二）脈衝光治療（最新法） 透過光能改善瞼板腺功能，讓油脂分泌正常、減少淚液蒸發，但主要適用於脂肪層不足型乾眼症患者，屬自費項目。

（三）瞼板腺功能治療 包含熱敷、按摩，或利用儀器疏通阻塞的腺體，幫助油脂順利排出。

（四）外科治療 淚管阻塞術：封住淚液流失管道，讓眼睛保留更多淚水。

洪啟庭提醒，很多人眼睛乾就拼命揉，反而讓角膜破皮更嚴重。寒流期間應減少長時間盯螢幕、騎車配戴護目鏡、室內適度加濕，隨身攜帶人工淚液補充，一旦出現刺痛、畏光、視力模糊持續不退，務必儘早就醫，別讓小乾眼拖成角膜大傷害。