寒流一來關節就痛 快吃4食物鞏固骨骼！還有4食物是傷骨地雷

寒流來襲時，許多人發現自己的膝蓋、手指關節開始隱隱作痛，尤其是曾有舊傷或年紀較長的族群，更容易在氣溫驟降時感到關節僵硬不適。醫師指出，除了做好保暖措施外，日常飲食其實也是維護骨骼健康的重要關鍵，多吃4種護骨好食材，少吃4種傷骨地雷食物，餐桌上開始守護行動力。

4食物是鞏固骨骼的關鍵補給

骨科醫師陳鈺泓表示，想要在冬天保養骨骼，可以從以下4種食材著手：

1.富含油脂的魚類（鮭魚、鯖魚）

如鮭魚、鯖魚等在冬季肥美的魚類，都富含Omega-3和維生素D。Omega-3是天然的抗發炎劑，能幫助舒緩關節不適。

2.深綠色蔬菜（芥蘭、菠菜）

冬天盛產的芥蘭、菠菜都是好選擇，它們不只含鈣，更有豐富的維生素K，能幫助鈣質好好地沉積在骨骼上，讓骨頭更堅固。

3.黑芝麻

黑芝麻小小一顆鈣質含量卻十分驚人，在冬天泡杯芝麻糊或在飯上撒一點，不只暖身，更是為自己「存骨本」的超級好幫手。

4.各式菇類（香菇、黑木耳）

香菇、黑木耳等是獲取維生素D的天然食物來源。特別是經過日曬的乾香菇，維生素D含量更高，維生素D就像鈣質吸收的「神隊友」，沒有它，補再多鈣效果都會打折，所以多吃菇類就能幫助身體更有效地利用鈣質。

4食物是加速關節退化的隱形殺手

陳鈺泓說明，有4種食物會加速骨骼流失，如高糖與精緻澱粉食物，如蛋糕、甜甜圈等，過多的糖分會引發體內的「發炎風暴」，讓關節更容易腫脹、疼痛；而過量的攝取咖啡因（咖啡、濃茶）會利尿，加速鈣質從尿液中流失，長期下來可能影響骨密度。

高鈉加工食品（香腸、泡麵）會導致身體排出更多的鈣質，吃得越鹹，骨本流失得越快。而含磷酸的飲料如可樂、汽水等，這類飲料中的磷酸會干擾鈣質吸收，影響骨骼的正常代謝，是骨骼健康的一大殺手。

關節疼痛持續 應及早就醫

陳鈺泓強調，日常保養可以從餐桌開始，把這些好食物分享給關心的家人朋友。他也提醒，如果關節疼痛持續或越來越嚴重，千萬別自己當醫生，還是要到門診讓醫師仔細檢查，才能找出問題根源並對症治療。

