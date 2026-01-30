寒流、春節血庫吃緊！賴清德關切出手 何博文率先挽袖捐血

即時中心／顏一軒報導

每逢春節連假，台灣的血庫常面臨庫存吃緊狀況，民進黨攜手國際獅子會、淡信慈善基金會，於今（30）日共同舉辦「2026悅迎欣春、送暖入庫 捐血活動」，由欣悅獅子會長余淑芬、淡信慈善基金會副執行長蔡景偉以及民進黨副秘書長何博文共同出席，號召民眾挽起袖子，為血庫注入溫暖。何博文表示，捐血不只是救人，也可以促進身體的新陳代謝、增進健康，是一舉兩得的善行。





何博文指出，近期寒流頻傳導致血庫告急，黨主席賴清德對此高度關心，特別指示黨部同仁應積極結合民間力量解決社會需求。透過此次活動，希望能喚醒大眾踴躍捐血，讓在年節期間也能感受到台灣人的善心與暖意，確保醫療安全庫存。

何博文出席「2026悅迎欣春、送暖入庫 捐血活動」。（圖／民進黨提供）

他以自身為舉例，迄今捐血次數已累計達91次，而捐血除了能幫助他人，更有助於促進自身新陳代謝與健康；同時，距離上次捐血已滿3個月，因此今天也率先加入捐血行列，呼籲國人在連假期間共同參與，一同度過寒冬血荒。





