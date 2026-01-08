寒流一波波 打鼾/鼻塞/感冒更嚴重

寒流報到，醫師提醒要顧好呼吸道與睡眠。圖為台北市中正區街頭民眾穿外套、戴帽子加強保暖。

（中央社）

記者湯朝村∕嘉義報導

最近一波又一波寒流報到，早晚氣溫驟降，在門診裡，明顯感覺到幾種耳鼻喉問題特別容易在冬天找上門，嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科醫師蔡明劭溫馨提醒大家，這3件事冬天真的要特別留意 。

1.睡眠呼吸障礙（打鼾、睡眠呼吸中止）容易惡化，很多人以為「冬天比較好睡」，但其實鼻塞、過敏、感冒，加上活動量下降、體重上升，都可能讓打鼾變得更嚴重，甚至讓原本沒注意到的睡眠呼吸中止浮現。

蔡明劭提醒，冬天打鼾突然變大聲、呼吸斷斷續續，不是正常現象，尤其早上起床仍覺得累、白天想睡，要提高警覺，鼻腔與上呼吸道的治療，常是改善睡眠品質的重要關鍵。

廣告 廣告

醫師蔡明劭強調，冬天不只是保暖，更要顧好「呼吸」與「睡眠」。（記者湯朝村翻攝）

2.過敏性鼻炎與鼻塞加重，天氣冷，門窗緊閉，塵蟎、黴菌更容易累積，加上冷空氣刺激鼻黏膜，很多人開始天天鼻塞、流鼻水、睡覺用嘴巴呼吸。蔡明劭醫師溫馨提醒，鼻子不通，睡眠品質一定會受影響，室內除濕、清洗寢具、規律治療很重要，別忍著鼻塞睡覺，它會影響的不只是鼻子。

3.感冒久未痊癒，恐引發鼻竇炎，冬天感冒特別容易拖，如果鼻涕變黃綠、臉悶痛、頭痛、後鼻滴流，就要小心，可能已經不是單純感冒了。蔡明劭提醒：感冒超過7–10天仍未改善，應就醫評估，鼻竇炎會加重鼻塞，也會影響睡眠與精神及早治療，恢復會快很多。

蔡明劭強調，冬天不只是保暖，更要顧好「呼吸」與「睡眠」，免疫力才會好。