寒流＋輻射冷卻「到周一晨」最冷北部探5度

宜蘭太平山低溫零下0.7度，冰霰霧淞齊現。（圖／東森新聞）





今年首波寒流報到，宜蘭太平山今天（8日）下午最低溫負0.7度，不僅下了冰霰，樹枝結滿霧淞超漂亮，遊客搶著拍照；北部陽明山大屯山，雖然最低溫來到0度，但水氣不足，只有霧茫茫一片，不少追雪客表示可惜。這波寒流最低溫落在星期天到星期一清晨，北部最低溫下探到5度。

太平山莊外樹枝，放眼望去結滿銀白色霧淞，外頭天空整片灰濛濛霧氣，手套上也被飄落的冰霰覆蓋，彷彿一秒走進冰雪世界，遊客們嗨翻，搶著拍照。

香港遊客：「我從香港那邊過來的，現在是冰霰，但是已經很開心了。因為今天早上只有下雨，對，然後等到現在終於有冰霰了。」

今年首波寒流報到，今天超有感，越晚越冷，宜蘭太平山莊測站下午2點最低溫-0.7度。另外北部陽明山大屯山測站，下午3點最低溫達0度，多名登山追雪客爬上頂，期待看見雪白世界，但溫度濕度都未達標準，只有霧茫茫一片。

遊客：「本來看到陽明山的公告，以為是會有雪，因為可能會有管制，結果看到什麼都沒有。其實其實有點失望啦，看起來滿有仙氣的啦，可是就是沒有雪這樣。」

只是白天還不是「最冷時刻」，寒流乾冷空氣加上輻射冷卻影響，急凍溫度還會更低，北部最低溫下探5度。

氣象署預報員林定宜：「今天晚上到明天清晨，北部跟宜蘭大概是只有5到10度左右，中部台南花蓮最低溫是7到10度。」

首波寒流報到，溫度降幅很有感，保暖工作不可輕忽。

