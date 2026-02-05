寒流2/7來襲連凍3天 估北部低溫下探9°C

厚厚的白雪佈滿街道，日本近期飽受積雪之苦。根據日本媒體報導，青森縣青森市積雪深度一度逼近180公分，導致多處道路車輛動彈不得，嚴重影響居民生活。

日本氣象廳也預估，7日與8日北海道可能發生暴風雪，提醒民眾及遊客多加留意交通狀況。

NHK記者小原敏幸報導，「這裡是青森市花園地區附近的道路，這裡因為堆放積雪造成路面縮減，讓車輛就算要錯身而行都很困難。」

青森市花園地區居民說道，「想要往前走但是過不去，所以車輛只能暫時靠邊停。」

由於多地積雪量高，相關單位也提醒，要嚴防屋頂落雪，以及除雪作業引發的意外事故。

而台灣天氣也得留意，因為受到鋒面通過影響，6日週五晚間起水氣變多，中部以北、東半部地區降雨機率提高，中南部也有局部短暫雨。

緊接著7日週末還有寒流等級的冷空氣南下，氣溫將一路下滑，預估最冷時間點將落在8日週日晚間到9日下週一清晨，到時低溫可能下探10°C以下。

氣象署預報員賴欣國表示，「北部的低溫、在台南以北的低溫，可能在禮拜天晚上到下週一清晨，會普遍來到9°C到11°C左右。」

氣象專家表示，這波寒流非常濕冷，也是今（2026）年第2波寒流報到；7日週末晚間到8日週日清晨這段期間，北部高山可能有降雪機率。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，「高山的低溫，特別是在2千公尺以上，在北部的山區，還有在宜蘭這邊有機會降雪。」

氣象署指出，這波寒流到了下週一9日清晨就會開始減弱，水氣也減少，氣溫會逐漸回升。另外6日週五起，沿海地區風強浪大，金馬及中部以北的清晨要留意有大霧，近期天氣變化快，提醒民眾要適時添加衣物。