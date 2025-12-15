寒流NG保暖更傷身！醫示警：洗熱水澡恐引發猝死

氣溫驟降之際，許多人喜歡洗熱水澡，當心反而傷害健康！醫師示警是冬天最危險的致命危險行為。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，冬季心血管意外頻傳的關鍵並非民眾不保暖，而是採用錯誤的禦寒方式，長期累積甚至造成「慢性凍害」，只要做錯其中兩項就會對身體產生隱性傷害。

醫師警告，許多錯誤的禦寒行為可能更傷害健康。(圖/中天新聞)

黃軒在臉書粉專發文提醒，一回家就立刻沖洗超熱的熱水澡，堪稱冬天最危險卻最常見的習慣。他解釋，人體在戶外受寒時血管已經收縮，若突然接觸高溫熱水刺激，會導致血管瞬間擴張，造成血壓劇烈變化、心跳加快，嚴重時可能暈倒甚至猝死，長者面臨的風險更高。

許多民眾習慣靠熱湯、熱奶茶驅寒，黃軒指出這類熱飲僅能短暫刺激口腔溫度，對核心體溫的幫助相當有限，反而容易讓人誤以為「已經夠暖」而減少衣物，導致血管收縮更加劇烈。此外，冬天穿著緊身或僅具時尚感、卻毫無保暖效果的外套，在低溫加上血流受限的雙重影響下，更容易引發外周血管痙攣與血壓上升。

針對冬季運動，黃軒強調「不是不能動，而是不能亂動」。他表示，不少人天冷仍硬撐高強度運動、跑步不加衣，冷空氣直接刺激氣道，容易引發支氣管收縮，讓人越跑越喘、心臟負荷暴增，反而適得其反。他直言，急診室最怕看到的就是冷到發抖還在戶外激烈運動的病患。

人體在戶外受寒時血管已經收縮，若突然接觸高溫熱水刺激，會導致血管瞬間擴張。（示意圖／Pixabay）

黃軒也提到，只穿厚外套卻忽略頭、頸、腳三大散熱口，等於讓熱能不斷流失；暖氣開太強、室內過於乾燥，則可能讓呼吸道黏膜受損、氣喘發作與感染風險上升。他指出，急診室每逢冬天常見心衰竭與氣喘惡化病例增加，這些看似理所當然的禦寒方式，恐怕正是冬季心血管意外暴增的隱形殺手。

關於正確的保暖之道，黃軒提出六項建議，包括戴帽子、圍巾、手套比單穿厚外套更有效；洗澡前先把浴室暖起來；出門前三十秒做簡單暖身；衣著採洋蔥式分層穿搭，別只靠喝熱飲硬撐；室內濕度維持百分之四十至百分之六十；有心血管疾病或高血壓者，冷天避免快步衝出門或突然劇烈運動，才能平安度過寒冬。

