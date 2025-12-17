寒潮大雪！景點「關公」睫毛結冰 凍成冰雕

中國大陸多地下大雪。（圖／翻攝自微博@上游新聞 ）





中國大陸多地下大雪，有遊客目擊演員非常敬業，在大風雪中表演跳水，還有一名扮演關公的演員，連眉毛都結冰，快凍成冰雕，還是照常演出。

河南遊客：「這是真人嗎，哈囉，眨眨眼睛。」

遊客在景點裡遇到以為只是雕像，沒想到是真人竟然會眨眼打招呼，因為在風雪中這名扮演關公的演員在風雪中，一動也不動堅守崗位，但鬍子眉毛甚至眼睫毛都已經結冰，整個人幾乎快被凍成冰雕，跟他一樣敬業的還有這群表演者。

景點演員：「寧死不屈。」

在風雪中演員配合劇情轉身跳入水中，同樣在大陸河南開封的一處旅遊景點裡，就算寒潮來襲但表演照常演出，讓觀眾看得直呼他們實在太敬業了，不過也替這群演員擔心。

當事景點客服人員：「現在的話也是比如說暖寶寶，熱水或者厚衣服的話，也都是陸續在更換。」

業者強調如果真的太冷或是水面結冰就會取消演出，保障演員安全，畢竟天冷演員為了工作敬業頂著風雪冒險上工，還是有一定風險，像是在哈爾濱的中央大街就有遊客被凍到爆血管。

中國民警：「沒壓住沒壓住，給他堵上，靜脈曲張血管破裂，你這地方一定要勒緊啊，好的，讓他不過血。」

這名來自湖南的男子雙腿不斷滲血緊急找公安求救，原來他走在零下20度的哈爾濱街頭，卻沒穿內搭保暖褲，加上本來就有靜脈曲張病史，嚴寒低溫讓血管受到刺激破裂，雖然哈爾濱美景吸睛還有可愛巨大雪人，但專家也提醒不要輕忽入冬後的溫度變化。

