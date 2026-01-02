寒潮爆發？鄭明典曬圖「橫槽擺正了」：有一波氣溫驟降

【江宜潔／台北報導】今（2）日全台冷得有感、局部跌破10℃，不過這波預計將以晚間至明（3）日清晨為最冷高峰，接著下週還會再有兩波接力來襲、甚至有機會挑戰入冬首波寒流，整體來看一月上旬偏冷。專家表示，目前低壓槽線擺正代表容易「寒潮爆發」，接下來很可能會有一波氣溫驟降！

前中央氣象局長鄭明典曬出一張500百帕高度場預報，可見1月1日下午17時主要槽線（紅線）幾乎呈現東－西走向、稱為「橫槽」，直到約一天過後，槽線便轉變成比較典型的東北－西南走向，此變化過程即為「橫槽擺正」，而這也是統計上最常發生寒潮爆發的天氣型態。

鄭明典解釋，寒潮爆發定義除了低溫外，同時還會加上氣溫快速變化之條件，這在過去是比較容易出意外的狀況；不過，由於目前暖化嚴重，這次達寒流機率並不高，而寒潮爆發通常是指氣溫驟降並達寒流標準，故這次達寒潮爆發機率亦不高，「但還是提醒，很可能會有一波氣溫驟降的現象！」

槽線短短一天擺正了。翻攝鄭明典臉書

