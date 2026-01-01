寒潮真的要來了？鄭明典示警「橫槽擺正」 氣溫恐短時間驟降

寒潮爆發的定義不僅看最低溫，更看重「氣溫快速變化」的條件。（示意圖／Pexels）





寒潮真的要來了嗎？前中央氣象局長鄭明典近日在臉書示警，指出最新500百帕高度場預報顯示，大氣出現了「橫槽擺正」的典型型態。他分析，主要槽線於今（1日）下午呈東西向的「橫槽」，約一天後轉為東北—西南向，完成「擺正」過程。就統計而言，這是最容易引發寒潮爆發的配置，天氣變化將來得又快又急，民眾須特別留意氣溫在短時間內明顯下滑。

針對外界好奇「寒潮爆發是否等於寒流」，鄭明典進一步解釋，寒潮爆發的定義不僅看最低溫，更看重「氣溫快速變化」的條件。過去這類天氣型態因降溫極快，易讓人措手不及，因此備受氣象單位重視；然而，受全球暖化背景影響，即便現今出現相同的環流配置，實際造成的低溫強度已不如以往猛烈。

廣告 廣告

對於此次天氣變化，鄭明典直言，雖然預報型態具備特徵，但要達到嚴格的「寒流」標準機率不高。儘管真正發生寒潮爆發的可能性偏低，但他強調氣溫仍會出現顯著的「驟降」現象，體感變化劇烈，民眾面對這波降溫仍不能掉以輕心。

中央氣象署同步指出，受強烈大陸冷氣團南下影響，今、明兩天北部將率先降溫，其他地區入夜後亦會逐漸轉冷。天氣方面，北部、東北部及東半部降雨機率偏高，其中基隆北海岸及大台北山區不排除有較大雨勢；此外，沿海與離島地區風浪增強，民眾需特別留意長浪發生的可能性。

更多東森新聞報導

東森陪你跨年／普信閣敲鐘迎2026 首爾元旦氣溫最低達-12度

入冬最強冷空氣來了 恐兩波寒流接力

跨年夜變天！恐有10天以上寒流 元旦曙光機率曝光

