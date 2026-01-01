寒潮要來了？ 鄭明典揭「橫槽擺正」關鍵：降溫來得又快又猛

氣象專家鄭明典提醒，短時間內氣溫將明顯下滑，提醒民眾注意保暖。（本刊資料照）

寒潮真的要來了嗎？前中央氣象局長鄭明典近日透過臉書發文示警，指出最新500百帕高度場預報顯示，出現「橫槽擺正」的典型天氣型態，正是統計上最容易發生寒潮爆發的配置。提醒民眾須留意短時間內氣溫明顯下滑，天氣變化來得又快又急。

鄭明典說明，從預報圖來看，今（1）日下午5時，主要槽線幾乎呈現東西走向，屬於「橫槽」型態，約1天後，槽線轉為較典型的東北—西南走向，此過程就稱為「橫槽擺正」。在過去氣候條件下，這樣的變化常伴隨寒潮爆發，也是氣溫快速驟降、容易發生低溫衝擊的天氣型態。

寒潮爆發一定等於寒流嗎？

鄭明典進一步解釋，「寒潮爆發」不只看最低溫，還必須搭配「氣溫快速變化」的條件。過去這類天氣型態，降溫速度快，較容易造成民眾措手不及，因此特別受到氣象單位重視。不過在目前暖化背景下，即便出現相同環流配置，實際低溫強度也不如以往。

他直言，這次達到寒流標準的機率不高，寒潮爆發通常指氣溫驟降且達到寒流門檻，因此寒潮爆發可能性偏低，但提醒仍會出現「氣溫驟降」現象，民眾不能掉以輕心。

中央氣象署指出，今、明兩天受強烈大陸冷氣團南下影響，北部先降溫，其他地區入夜後逐漸轉冷。北部、東北部及東半部降雨機率偏高，基隆北海岸及大台北山區不排除出現較大雨勢；沿海與離島地區則須留意長浪發生的可能性。

