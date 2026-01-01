寒潮要來了？鄭明典曝「橫槽擺正」：很可能有一波氣溫驟降

鄭明典指出，有可能會出現一波氣溫驟降。本報資料照片



入冬首波強烈冷氣團南下，北部明顯降溫，前氣象局長鄭明典在臉書PO出500百帕高度場預報指出，出現「橫槽擺正」現象，是最常發生「寒潮爆發」的天氣型態，很可能會有一波氣溫驟降的情形。

鄭明典說，預報圖顯示1月1日下午5時，主要槽線幾乎呈現東-西走向，為「橫槽」，到了一天後，槽線轉變成比較典型的東北-西南走向，變化過程稱作「橫槽擺正」，是統計上最常發生「寒潮爆發」的天氣型態。

主要槽線（紅線）從東-西走向，變成比較東北-西南走向時，最常發生寒潮爆發。翻攝自鄭明典臉書

鄭明典指出，寒潮爆發的定義，除了低溫達到寒流標準之外，還加上氣溫「快速」變化。

廣告 廣告

他認為，現在因為暖化嚴重，這一次達到寒流標準的機率並不高，所以這次達到寒潮爆發的機率也不高，但還是提醒，很可能會有一波氣溫驟降的現象。

更多太報報導

月薪8萬找「總裁夫人貼身管家」！職缺內幕「包山包海」被吐槽：現代宮女

阿里山工寮首見黑熊！海拔1129公尺處 翻冰箱開罐頭大啖雞蛋

去年被誤認是台北101 天空塔幽默畫箭頭：101在那邊