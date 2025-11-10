寒舍艾美推傳統老廣菜 喜來登感恩聖誕禮籃暖心登場
歲月淬煉，經典重現，台北寒舍艾美酒店寒舍食譜行政主廚吳銘儒承襲粵菜本味，即日起至12月31日推出「歲月留香・老廣真味」饗宴，帶饕客尋味六〇年代廣州酒家風華，一道道皆是手路功夫，重現當年經典的老火湯香。
首先推薦節慶筵席必吃的美饌，奢華年節佳餚「粉絲醬燒肉蟹煲」，靈感取自廣東人家團圓宴名菜「肉蟹煲」，以潮汕粉絲承湯納味，佐以台灣活蟹與五花腩共煨，文火細燉，香氣漸起，主廚以老抽、豆瓣醬巧妙平衡海味與肉香，粉絲盡得醬香精華，入口鹹鮮滑潤。「雞子魚頭羹」承襲廣府人家「無羹不成席」的傳統講究，此羹以魚茸與雞子共煮，寓意「雙喜同堂、吉慶綿長」，常見於婚宴與團圓的筵席。主廚將新鮮魚肉細剁打漿，再佐以老母雞湯提鮮，雞子細切汆燙入羹，湯色晶瑩、質地如綢，入口清鮮滑潤，展現粵菜「清、鮮、嫩、滑」的真功火候。
其他還有「窩蛋手打天津冬菜牛肉餅」、「梅菜扣肉陳村粉」「潮釀雙腸滿堂香」、「蝦醬海山骨」、「鮑魚雞球大包」、「鴿蛋福果腐竹甜湯」等，從經典家饌到特色港式點心通通有。
一個人輕鬆開吃！7-ELEVEN火鍋湯品升級，MUJI票選出最強湯底
另外，台北喜來登大飯店則是為歲末佳節獻上美味，即日起至12月27日推出兩款感恩聖誕禮籃組，嫩香多汁的「爐烤美國牛肉溫馨組」嚴選2.5公斤頂級安格斯肋眼牛肉，以低溫慢烤鎖住肉汁。經典不敗的「香烤火雞繽紛共享組」肉質細嫩飽滿，外皮烘烤至酥脆，一口咬下盡是的幸福滋味。每款組合皆搭配松露培根炒洋芋、龍蝦起司通心麵、義式香料時蔬以及杏仁奶油派等豐富配餐，與親友共享滿溢美食、傳遞感恩心意，讓佳節幸福滿意。
看更多 CTWANT 文章
藍色小精靈住進你家！HOLA推聯名家居、蘑菇收納籃萌翻開搶
微醺不厚重！金車柏克金「低苦大人味」推果香新品、臺虎聯名蘇格蘭威士忌
迷客夏「豆漿紅茶」7-ELEVEN買得到 樂天小熊餅「北海道牛奶風味」新登場
其他人也在看
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
不斷更新／宜蘭也宣布了！全台各縣市12日停班課訊息一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈已逐漸進入台灣西南方近海，對高屏一帶構成威脅，預估明（12）日傍晚至晚間可能在高屏地區登陸。《台視新聞》為大家整理11月12日全台各縣市停台視新聞網 ・ 12 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 23 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 19 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員朱美霖今（10）日上午於記者會說明，今日下午至傍晚可能發布海警；陸警則可能落在明（11）日上半天，12、13日是颱風最接近台灣的時候，預計是以「輕颱」的程度影響，但仍會帶來風雨，提醒民眾嚴加戒備。民視 ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
北北基桃竹投要上班上課！中南高屏等11縣市放颱風假 全台12日停班課資訊一覽
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導鳳凰颱風持續朝台灣逼近，氣象署今（11）日清晨5時30分發布陸上颱風警報，研判明（12）日至後（13）日將是距離台灣最近的時段...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
不斷更新/警戒鳳凰颱風全台都公布了！11縣市11/12停止上班上課一次看
鳳凰颱風現已穿越菲律賓呂宋島進入南海，減速並轉向北上，逐步逼近台灣。氣象署預估今（12）日下午至傍晚颱風將登陸南部地區，目前已發布海上陸上颱風警報。昨（11）日受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台灣多地降下大雨，12日是否停班停課備受關注，《中天新聞網》將為您即時更新停班停課最新資訊。中天新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 17 小時前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 12 小時前
MLB》大谷翔平再度領跑MVP！美媒一致看好：沒人能跟他比
美國職棒大聯盟（MLB）年度最有價值球員（MVP）最終入圍名單出爐，國聯部分由洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平領銜入選，與費城人強打席瓦伯（Kyle Schwarber）及大都會外野手索托（Juan Soto）共同角逐最高榮譽。雖然三人本季皆有亮眼表現，但美媒普遍認為：「今年的MVP還是大谷。」中時新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰颱風「海、陸警時程」曝！越晚雨越大 這天全台雨風最猛
鳳凰颱風今（10）日清晨通過菲律賓呂宋島，中心已進入南海，預估今明兩天將逐漸北轉接近台灣，中央氣象署預計今日下午至傍晚發布海上颱風警報，明日上半天發布陸警。氣象署預估鳳凰颱風今明兩天將逐漸北轉，並在週三、週四（12、13日）最接近台灣。受到颱風外圍環流與東北季風共伴影響，今起至週二北部、東半部降雨將持續增強，局部地區有豪雨以上等級的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前