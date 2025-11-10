寒舍艾美推傳統老廣菜 喜來登感恩聖誕禮籃暖心登場

（圖／台北寒舍艾美、台北喜來登提供）

歲月淬煉，經典重現，台北寒舍艾美酒店寒舍食譜行政主廚吳銘儒承襲粵菜本味，即日起至12月31日推出「歲月留香・老廣真味」饗宴，帶饕客尋味六〇年代廣州酒家風華，一道道皆是手路功夫，重現當年經典的老火湯香。

「歲月留香・老廣真味」饗宴，價格自320元+10%至5,280元+10%。（圖／台北寒舍艾美提供）

首先推薦節慶筵席必吃的美饌，奢華年節佳餚「粉絲醬燒肉蟹煲」，靈感取自廣東人家團圓宴名菜「肉蟹煲」，以潮汕粉絲承湯納味，佐以台灣活蟹與五花腩共煨，文火細燉，香氣漸起，主廚以老抽、豆瓣醬巧妙平衡海味與肉香，粉絲盡得醬香精華，入口鹹鮮滑潤。「雞子魚頭羹」承襲廣府人家「無羹不成席」的傳統講究，此羹以魚茸與雞子共煮，寓意「雙喜同堂、吉慶綿長」，常見於婚宴與團圓的筵席。主廚將新鮮魚肉細剁打漿，再佐以老母雞湯提鮮，雞子細切汆燙入羹，湯色晶瑩、質地如綢，入口清鮮滑潤，展現粵菜「清、鮮、嫩、滑」的真功火候。

其他還有「窩蛋手打天津冬菜牛肉餅」、「梅菜扣肉陳村粉」「潮釀雙腸滿堂香」、「蝦醬海山骨」、「鮑魚雞球大包」、「鴿蛋福果腐竹甜湯」等，從經典家饌到特色港式點心通通有。

「歲月留香・老廣真味」饗宴，價格自320元+10%至5,280元+10%。（圖／台北寒舍艾美提供）

另外，台北喜來登大飯店則是為歲末佳節獻上美味，即日起至12月27日推出兩款感恩聖誕禮籃組，嫩香多汁的「爐烤美國牛肉溫馨組」嚴選2.5公斤頂級安格斯肋眼牛肉，以低溫慢烤鎖住肉汁。經典不敗的「香烤火雞繽紛共享組」肉質細嫩飽滿，外皮烘烤至酥脆，一口咬下盡是的幸福滋味。每款組合皆搭配松露培根炒洋芋、龍蝦起司通心麵、義式香料時蔬以及杏仁奶油派等豐富配餐，與親友共享滿溢美食、傳遞感恩心意，讓佳節幸福滿意。

台北喜來登大飯店感恩聖誕禮籃每組售價5,990元起，11月21日前預付享早鳥9折。（圖／台北喜來登提供）

