寒舍、家樂福開缺！北市24企業釋出905職缺 時薪最高650元

2026年想轉換跑道嗎？台北市就業服務處所屬各就業服務站於1月6日至1月9日，集結24家企業，包括旅宿餐飲、批發零售、醫療長照等等，一次釋出905個工作機會。

醫療與長照產業在本週徵才活動中表現突出，共有8家業者聯合徵才，包括聯合醫院忠孝院區、晨安、歲悅、博森、愛關懷、聯承、惠安及碩穎等機構。招募職缺包含居家照顧服務員、照顧服務員、居家督導、個案管理師及約用技術士等，月薪約3萬2千元至4萬元，時薪最高可達650元，並提供開案獎金、介紹獎金、留任獎金、轉場津貼，以及防疫裝備定期補給等多項福利。

餐飲旅宿業同步展開大規模招募，寒舍餐旅、台灣壽司郎、三商餐飲、雀客國際酒店、喬治兄弟、錢櫃企業等知名品牌廣招主管職、儲備幹部、餐廳服務員、內外場人員及房務員。業者提供完整教育訓練與明確升遷管道，並祭出供餐、員工優惠、三節獎金或禮盒、介紹獎金等多元福利。

零售通路與連鎖品牌也擴大徵才規模，全聯實業、家樂福、統康生活、美廉社、全家便利商店、萊爾富、統一多拿滋等業者招募賣場服務、收銀、生鮮、門市人員及儲備幹部，職缺選擇多元、工作彈性高。美妝與醫療保健器材零售業者屈臣氏、麗彤生醫、OSIM傲勝全球也釋出銷售、維修及美容相關職缺，薪資結構具競爭力，部分職務另享業績獎金。

徵才活動分別於1月6日在北投就服站、內湖就服站舉行，1月7日在艋舺就服站、西門就服站、景美就服站舉行，1月8日在艋舺就服站、西門就服站、信義就服站、南港東明站舉行，1月9日在西門就服站舉行，活動時間皆為下午2時至4時。

