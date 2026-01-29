「寒風不敵人情暖」 暖警寒晨守護迷途長者

寒流清晨迷途嬤受困綠園道，暖警即刻守護助返家。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】清晨寒流來襲，氣溫驟降，城市尚未甦醒，但員警守護市民安全的腳步從未停歇。農曆年節將近，家家戶戶準備迎接團圓時刻，臺中市政府警察局第二分局持續落實「重要節日安全維護工作」，加強巡守與關懷作為，確保市民平安迎新年。

27日清晨7時許，第二分局立人派出所接獲民眾通報，指北區忠太東路119號前綠園道，有一名疑似迷途的高齡老婦人獨自徘徊。員警迅速趕抵現場，發現一名約87歲的老婦人站在寒風中，神情慌張、手足無措，單薄身影在空曠綠園道上顯得格外令人不捨，所幸有熱心民眾在旁陪伴照看。

警員靳承穎、蕭繹騰立即上前關懷，耐心安撫老婦人情緒，並貼心協助禦寒。由於老婦人僅能說出自己的姓名及模糊的居住區域，對於身分資料與家屬聯絡方式皆無法清楚表達，員警為避免她長時間受寒，先行將其帶返派出所休息，同時展開身分查證作業。

警方隨即運用警政系統比對全國同名同姓資料，逐一檢視年齡、居住地與外貌特徵，在大量資料中細心排除，所幸老婦人姓名中有一字在全國僅此一例，員警迅速鎖定身分並成功聯繫家屬。家屬接獲通知後立即趕赴派出所，表示老婦人家住北屯區，當天清晨6時許外出欲前往附近市場買菜，原本十多分鐘即可返家，卻遲遲未歸，家人焦急萬分，直到接獲警方來電才終於放下心中大石。

當家屬見到老婦人平安無恙時，原本緊繃的神情瞬間轉為安心與感激，頻頻向員警道謝，場面溫馨感人。

第二分局分局長鍾承志呼籲，年節期間家人團聚、外出活動頻繁，請民眾多加留意家中高齡長者動向，建議配戴防走失手環、隨身攜帶聯絡資訊，並盡量避免單獨外出。若發現疑似迷失長者，請立即撥打110報案，警方將即刻到場協助。警方也將持續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，全力守護市民平安過好年，讓團圓佳節多一份安心、少一份擔憂。

