寒風中致敬無名英雄 康裕成親訪海線清潔隊送暖

▲寒風中守護城市門面，康裕成議長連兩日慰勞海線清潔隊致敬無名英雄。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】歲末年終、農曆春節將近，議長康裕成於12月26日及29日，分別偕同黃秋媖、陸淑美、林志誠3位議員以及陳明澤、黃明太、李亞築、方信淵、宋立彬等議員服務團隊前往茄萣、湖內，以及永安、彌陀、梓官等海線行政區清潔隊，向堅守第一線的清潔隊員致上誠摯慰勞與感謝。

▲歲末心意滿滿！康議長握手致敬清潔隊辛勞。

康議長親自與每位清潔隊員一一握手寒暄，表達由衷敬意，並表示自己是首位親赴海線清潔隊慰勞的議長，盼透過實際行動，向長年默默付出的基層同仁傳達最真切的感謝與支持。

廣告 廣告

康議長指出，海線地區冬季常受東北季風影響，強風夾雜寒意，清潔隊員仍須在戶外執行垃圾清運、資源回收與道路清掃，無論清晨或深夜，始終守護城市容貌，這份無畏風寒、盡忠職守的精神，令人敬佩。

她也特別肯定清潔隊與環保局推動資源循環再利用的用心作為。環保局表示，民眾將廢棄家具交由清潔隊清運後，凡仍具修復與使用價值者，皆會送往環保局左營及梓官修繕廠，由專業師傅進行修繕，再生製品定價後公開販售，每月固定開放一天供市民選購，落實循環經濟、讓資源獲得新生命的理念讓康議長頻頻點頭表達認同。

參訪梓官修繕廠時，康議長對師傅精湛手藝深表肯定，並當場相中一張可折疊式檜木桌，立即打包帶回，親身支持再生家具，展現對環保政策的高度認同與行動力。

為表達對清潔隊員的實質關懷，康議長也準備八寶粥慰勞同仁，盼在繁重工作之餘補充體力、感受溫暖心意；同時提醒沿海氣候多變，執勤務必注意保暖與作業安全，平安最重要。她也呼籲市民朋友，多給清潔隊一聲謝謝、一個微笑，讓尊重與感謝成為城市最溫暖的風景，並祝福所有清潔隊員身體健康、工作平安，安心迎接春節假期。（圖╱高雄市議會提供）