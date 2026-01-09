寒風中跑出暖流 盲人環臺路跑為家扶募年菜

盲人環臺路跑

為弱勢家庭盡一份心力，「第九屆盲人環台為公益而跑」，10位視障跑者與百人陪跑團跑進花蓮家扶中心，並捐出新臺幣15萬元，支持花蓮家扶募集2000份《暖心套餐》年菜物資，同時也呼籲社會大眾，伸出援手，一起幫助弱勢家庭過好年。

花蓮家扶中心表示，對多數人而言，一家人圍坐餐桌、共享熱騰騰的團圓飯，是再自然不過的幸福；然而在花蓮，仍有許多弱勢家庭因的生活面臨困境，使得這份團圓顯得格外珍貴。感謝所有跑者帶來的溫暖，也為弱勢家庭帶來希望。



盲人環台路跑活動，於2017年組成團隊，展開首次環台旅程。今（115）年邁入第九屆，活動自2025年12月27日起跑，預計以16天完成環台，過程中還要為全臺23個社福團體募集30,000份年菜。