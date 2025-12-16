寒風中迷途老婦街頭徘徊 北港警即時協助返家

一名年長婦人疑似體力不支，神情疲憊且需要協助，警方隨即趕赴現場，發現老婦疑似記憶力退化，無法清楚說出姓名及住處。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】清晨低溫之際，北港鎮街頭出現一名疑似迷途的年長婦人，北港警分局員警即時伸出援手，協助老婦平安返家，展現警方守護民眾安全的暖心行動。

北港警分局北辰聯合派出所警員許文哲、蔡承哲日前執行巡邏勤務時，接獲民眾通報，指稱北港鎮忠誠街85號前有一名年長婦人疑似體力不支，神情疲憊且需要協助。警方隨即趕赴現場，發現老婦疑似記憶力退化，無法清楚說出姓名及住處，僅模糊表示住在自來水廠附近。

廣告 廣告

警方確認老婦居住於北港鎮慶華街某巷內，順利聯繫上其家屬，並親自陪同將老婦安全送返住處。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

考量天候寒冷及老婦身體狀況，兩名員警耐心安撫情緒，並依其零星線索沿街詢問周邊住戶，同時逐步縮小搜尋範圍。在附近居民提供關鍵資訊後，警方確認老婦居住於北港鎮慶華街某巷內，順利聯繫上其家屬，並親自陪同將老婦安全送返住處，家屬對警方即時協助表達感謝。

北港警分局表示，警方除維護治安外，也肩負守護弱勢族群安全的責任，未來將持續強化社區巡守與即時關懷作為，確保民眾在需要協助時能獲得即時支援。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！