寒風中遇失智迷途老翁招手求助 大同警積極助返家

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局重慶北路派出所警員謝尚峰、蕭志成，日前擔服巡邏勤務時在本轄承德路與敦煌路口巡簽時，見一名老翁招手求助，警方見老翁求助便下車查看。

經查看係為白髮蒼蒼、眼神徬徨疑似失智老翁，詢問老翁除了名字以外其餘不詳，身上亦無相關的聯絡方式或是防走失手環等物品。經警方使用警政系統查詢、比對後，確認該劉姓老翁身分為士林區所報之失蹤人口。因劉男失智獨自外出後無法順利回家，便於路上向警方招手求助。

深夜裡寒風刺骨又見老翁穿著單薄身體顫抖著，為避免劉男在路上徘徊徒增受傷及受風寒之風險，2員立即將其帶返所內提供溫水飲用並通知家人將其帶回，深獲民眾感謝。

大同分局呼籲，家中如有年邁或失智長者，應多予關心，避免獨自外出行走，協助配戴印有聯絡方式的手環、飾品或手機號碼，也請民眾發現迷途或走失的老人，主動關心並伸出援手幫忙，並撥打110或陪同走至鄰近的派出所請求協助；讓這些年邁或失智長者能迅速返家休息。