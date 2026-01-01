寒風凜冽、海水刺骨 康尼島北極熊元旦冬泳照常進行

冬泳者在海水裡嬉戲。(記者胡聲橋╱攝影)

2026年元旦紐約市異常寒冷，但第123屆康尼島北極熊冬泳照常進行。冬泳者身著泳裝，在康尼島勇敢地走入了冰冷的大西洋海水，以自己獨特的方式拉開新年的序幕，用充沛的活力迎接2026年。

2026年元旦中午十二點，康尼島海邊的氣溫只有27華氏度，風速每小時30多哩，當時的體感溫度只有6華氏度，是過去幾年以來康尼島冬泳活動遇到的最冷天氣。正當有人懷疑今年的元旦冬泳會取消時，組織者宣布，冬泳照常進行。

冬泳者大多尖叫著衝向海水，在水裡稍作停留，又尖叫著跑回岸邊，然後趕緊用衣服把自己包裹起來，以防受寒。當一名年輕的冬泳者被問及入水的感受時，他只有一個字「冷」。雖然今年的冬泳者的數量並不比往年少太多，但冬泳者在水裡停留的時間普遍比往年要短。因為天冷，各式表演者和海灘上那支過去幾年一直給冬泳者鼓勁加油的勁爆鼓樂隊都不見了蹤影。

在海邊，身著黑衣的北極熊冬泳俱樂部的工作人員不斷給冬泳者鼓勁加油，而身穿鮮紅色服裝在救生員卻在一邊緊張地觀察著冬泳者。一名救生員介紹，按照規定，冬泳者今年不能潛水，也不能離岸邊太遠或在海水裡待太長時間。救生員密切關注每一位冬泳者，如果發現上述情況，會用吹哨和打手勢等方式提醒冬泳者盡快回到岸邊。組織者還在稍遠處安排了船隻，準備隨時應對突發事件。

皇后區的林先生已經參加過四次康尼島冬泳。現年69歲的林先生今年如期而至，並攜帶了「中國福建冬泳隊」的旗幟。不過，就是這位老資格的冬泳愛好者，今年也沒有下水，他說今年天氣太冷，風太大。他雖然來到了海邊，也做好了下水的準備，但最後在家人的勸告下，還是放棄了。不過林先生說，他明年還會繼續參加康尼島元旦北極熊冬泳。

亞裔特蕾莎(Teresa)穿著一身掛滿了Metro卡的泳裝來到現場，特別引人注意。和其他人入水即上岸的風格不同，當天的寒冷天氣對特蕾莎似乎影響不大，她緩緩走向海水，一邊還說，「我感覺很好」。她在海水裡待的時間足夠長，還唱起歌來。上岸後，特蕾莎依然不急著用衣物包裹自己，而是讓朋友給她照相留念。她說自己沒有冬泳方面的特殊訓練，但她是一名戶外工作者，比較不怕冷。

康尼島元旦冬泳活動始於1903年，組織者是北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)。2021年，這項活動由於新冠疫情被取消，2022年以較小規模恢復。2023-25年，康尼島冬泳全面恢復。這項冬泳活動不收費，但鼓勵捐款，所有的款項將用於支持康尼島社區的非營利組織，比如YMCA和水族館等，幫助當地社區的發展。根據主辦方網上的公布，雖然今年天氣寒冷，但元旦冬泳已募款將近九萬元。

