寒風急凍社福捐款 黃鐙輝為植物人加熱紅燒獅子頭送暖

創世基金會今年舉辦的「寒士吃飽30」活動，目前僅募得5成多，邀藝人黃鐙輝(後排右2)與喜樂幼兒園小朋友一起替植物人院民送上年節祝福，呼籲社會愛心捐助，一起幫忙弱勢。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕強烈冷氣團南下，除了帶來寒意，社福團體也面臨捐款大幅下降的急凍狀態，創世基金會發現，光去年的小額捐款就少了5萬多筆，今年將舉辦的「寒士吃飽30」活動目前也僅募到5成多；擔任創世傳愛大使的藝人黃鐙輝今(6日)出席與小朋友同樂，並親自加熱紅燒獅子頭，替植物人院民送暖，盼大眾支持公益。

創世基金會社資部主任吳昭芬表示，受到天災與景氣等雙重衝擊，物價上漲，社福團體的募款也大幅下滑，去年創世的小額捐款少了5萬多筆，也遇到不少善心民眾表達「真的沒有辦法」，不過對於弱勢貧困又有長照需求的家庭來說，照顧是漫漫長路，必須在貧困與疾病中苦撐，年關將至，每年募集「寒士吃飽30」活動經費目前也僅募得5成多，盼社會伸出援手，認助年禮和紅包，將溫暖與祝福送到弱勢手中。

黃鐙輝擔任創世傳愛大使，他今也表示：「為善要人之，才能拋磚引玉！」過去演過許多弱勢，發現其很多時候不是不想努力，而是無能為力、分身乏術，導致無法脫離惡性循環，但創世等公益團體的關懷，讓弱勢可以把家庭照顧好，甚至進而投入幫助他人，形成善的循環；近期主持美食節目，也開始學做菜，如今準備過年，也將創世年禮的紅燒獅子頭加熱，讓現場植物人院民稍微淺嘗一點年味。

吳昭芬表示，將持續辦理第36屆寒士吃飽30－送禮到家活動，預計全台要送出1萬4千份，其中包含7道應景年菜，如佛跳牆、獅子頭、秋刀魚、香芋飯等；喜樂幼兒園的小朋友也到創世在眾人面前熱鬧跳舞，展示年菜，與黃鐙輝一起高呼愛心助弱勢過好年等。黃鐙輝還跟著創世到台北市萬華區受助家庭，學習幫植物人洗澡等到宅照護，直言過程中：「想到我阿公」，認為弱勢家庭真的很需要大家幫忙。

藝人黃鐙輝擔任創世基金會傳愛大使，將現場烹調紅燒獅子頭，沾醬汁讓植物人院民淺嚐，送上應景溫暖與祝福。(記者吳柏軒攝)

