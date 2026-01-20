寒風無情暖餐有愛 人安基金會南投站溫暖寒士心

南投平安站為弱勢族群準備熱食。（南投平安站提供）





大寒來臨寒風無情，許多弱勢族群面對寒冷的冬季更顯得無助與孤獨。為讓他們感受社會溫暖，人安基金會南投平安站20日於站內舉辦一場特別的「寒風無情暖餐有愛」活動，準備熱騰騰的餐點，邀請當地寒士共同參與，受到關懷與支持。

平安站的志工們早早準備好各式熱食，包括藥膳雞、愛心便當溫暖熱食等，並搭配水果，提供營養豐富的一餐，為大家除去身心的寒冷。活動現場氣氛熱烈，平安站更特別設置了心願牆，讓寒士寫下他們的心願，最期待的就是過年的一份救急紅包與暖心的年菜，可以過一個得以溫飽的好年。

南投平安站為弱勢族群準備熱食。（南投平安站提供）

南投平安站表示，天氣逐漸轉冷，很多無家可歸的寒士將面臨更大的困境。平安站除提供實質上的物資幫助，也開放臨時安置住所，協助有意願工作者媒合工作機會，讓更多的寒士能夠靠自己的雙手自立，解決長期的生活困境。也鼓勵民眾及社會團體來參與志工服務，共同為弱勢族群提供關懷與支持。

多年來人安基金會南投平安站總是集結愛心人士，在農曆年關前辦理寒冬送暖，年底快到了邀請民眾支持第36屆寒士吃飽30尾牙，關懷南投偏鄉弱勢，結合本鄉本土的愛心，照顧本鄉本土寒士。一份溫暖年禮與祝福紅包，讓人間充滿溫暖。愛心專線：（049）224-0336。

