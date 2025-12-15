寒風颼颼不想動 適度伸展提升免疫力

冷颼颼的天氣，還是多運動，不但感冒狀況少，也可以降低嚴重程度。原理是什麼，醫師替您解答。

外頭天氣逐漸轉冷，冬季的寒意也讓許多人懶得出門運動；但國外研究發現，只要在秋冬仍保持規律運動，就能幫助提升免疫力，讓感冒不容易找上門。新光醫院骨科醫師 陳一鑫：「 運動可以增加免疫力，主要透過兩個機轉， 第一個就是，它會讓我們血液中的免疫細胞， 主要是一些自然殺手細胞，跟T細胞在運動的時候，它會讓它更容易到全身各處， 第二個就是說運動本身，會去改變我們身體的代謝狀態， 來讓我們這些免疫細胞，能夠獲得足夠的能量 ，來執行它的作用， 所以適度的運動，絕對是可以來提升我們的免疫力的。」

只是冬天冷颼颼，許多人明明知道運動有助免疫，但一想到要出門流汗就會退卻，因此專家提醒，其實不一定要到戶外，在家也能夠過這些簡單動作達到運動效果。物理治療師 丁俊文：「 右手這樣 1 伸出去往前打，2 在邊打的過程中，你可以在最尾巴定點的時候停住，可以增加它的強度，右手摸膝對側膝蓋，這樣1 2。」

想讓身體動起來，其實也可以透過幾個靜態的動作，像是較為靜態的揮拳、抬腿交叉摸膝蓋到較為動態的開合跳，這些都能讓心肺功能有所提升。物理治療師 丁俊文：「 在每一次的這個次數上可以做個10下， 然後每一次停留的時間，可以大概有10到20秒鐘， 就依能力為主，每一次可以做大概2到3組，你一直刺激到你心肺的，最能夠忍受的最高值的話， 你的身體免疫力來講的話，其實就會熱開來， 你的免疫力就會提高。」

民眾不妨在家嘗試這幾種運動方法，讓在接下來越來越冷的天氣中，透過簡單的居家運動，就能為冬季的健康，多一分準備。

