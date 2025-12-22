寒風颼颼想起誰？ 人醫往診關懷老弱

寒冬籠罩全台，偏鄉老人家的健康卻沒有寒冬，始終有人惦記。慈濟人醫會展開年度最後一次往診，地點在新北市的三芝以及石門。

「我兩隻(腳)都痛 而且溼疹，(妳今天早上腰也不舒服)。」

腰痠腳痛老病纏身，醫師親自出馬，家中一對一下指導棋。

「每天隨時 坐在電視上(前)，你就這樣子按，因為我們手心有熱度，然後第二個 還可以練習彎腰。」

褲管之下，皮膚紅腫裂開，還不斷往身上爬。阿媽想喝蜈蚣草治皮膚，下場卻是弄巧成拙。

「那妳這個一直往上跑是不是 (對啊)，到身上喔。」

病情太嚴重，醫生叮囑趕緊掛號，別再自己當神醫，學到教訓，阿媽也說再也不敢了。

來到這一戶， 93歲人瑞阿媽開心極了，拿出看家廚藝，料足味美的補湯麵線，一口入魂，寒意跑光光。

慈濟人醫會醫師 林俊傑：「現在台灣醫療都相當地普及，所以我覺得往診的過程中，其實最重要的，就是上人所說的膚慰。」

寒冬冷颼颼，但偏鄉不偏僻，因為有愛、格外溫暖。

