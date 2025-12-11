寓教於樂促進腦力健康 嘉榮深化社區榮民(眷)及長者健康促進服務

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 臺中榮總嘉義分院為提升社區榮民(眷)及長者的健康福祉與認知功能，於嘉義市經國新城長照C據點推動多元化專業活動。由嘉榮復健科職能治療師劉宛昀，精心設計並帶領「暖身暖心吃火鍋」主題認知主題團體活動，吸引多位榮民(眷)長輩熱情參與，其中78歲榮眷陳奶奶開心表示，用火鍋來玩記憶遊戲真的很有趣，邊動腦邊聊天，時間一下就過了，希望以後還能常常參加這樣的活動。

嘉榮復健科職能治療師劉宛昀表示，本次團體活動以長者熟悉的生活經驗為媒介，結合高階認知訓練元素設計多項挑戰，藉以活化榮民(眷)長者之腦力與執行功能，活動上半場「火鍋配料對對碰」，著重訓練長者之空間記憶與持續專注力，長輩們需在短時間內記憶並配對多樣食材，現場氣氛熱絡、笑聲不斷；下半場「火鍋要加什麼料」則透過情境式聽力指令，強化長者之聽覺記憶、分類判斷及反應能力，長輩們依序依指令正確選擇相對應的火鍋配料，在趣味互動中同步進行多重認知訓練，於劉職能治療師的專業引導及長輩們的熱情投入下，本次活動不僅順利達成促進腦力健康之目標，也進一步增進長輩彼此間的社會互動與情緒支持。

廣告 廣告

嘉榮家醫部主任陳怡成指出，榮民(眷)長輩們維持規律的認知訓練、良好的社交互動與均衡營養飲食，對於延緩認知退化、降低失能風險及促進身心整體健康，皆具有顯著助益；陳主任亦鼓勵長輩多走出家門、踴躍參與社區活動，保持身心活躍。陳主任也補充說明，未來將持續整合醫療與長照專業資源，深化社區健康促進與預防醫學服務，打造完善的高齡友善照護網絡，本次課程能順利推動，感謝專業職能治療師的用心規劃與投入，以及經國新城長照C據點所有長輩的熱情參與，使活動圓滿成功，讓每位年長者長輩都擁有健康舒心的退休生活。

圖說：臺中榮總嘉義分院為提升社區榮民(眷)及長者的健康福祉與認知功能，由嘉榮復健科職能治療師劉宛昀，精心設計並帶領「暖身暖心吃火鍋」主題認知主題團體活動，吸引多位榮民(眷)長輩熱情參與。（照片：記者劉芳妃翻攝）